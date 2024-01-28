الإثنين 29 كانون الثاني 2024
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كابيتال بنك: حزم خدمات لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

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كابيتال بنك: حزم خدمات لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
عمان -الغد- في خطوة تهدف إلى توفير الحلول المريحة والفعالة، أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حزم خدمات جديدة مخصصة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، وهي عبارة عن مجموعة حزم متنوعة تشمل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال.اضافة اعلان
ومع إطلاق هذا الحل المبتكر، يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة شراء بضائعهم وسداد الالتزامات المترتبة عليهم من خلال اختيارهم إحدى الحزم المدفوعة مسبقا للاستفادة من الحوالات المحلية والدولية وبعض الخدمات البنكية وبأسعار تنافسية، من دون عبء العمولات الإضافية.
وأتاح كابيتال بنك لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اختيار الحزمة الشهرية التي تلائم احتياجات شركاتهم والتي تتوزع ما بين الحزمة القيمة مقابل 15 دينارا شهريا، والحزمة الحكيمة مقابل 25 دينارا شهريا، والحزمة الديناميكية مقابل 35 دينارا شهريا.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية في مجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي:" تعكس هذه المبادرة التزامنا بدعم رواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد تم تصميم هذه الحزم المبتكرة لتزويد أصحاب هذه الشركات بالخدمات البنكية التي يحتاجونها للنمو في سوق تتسم بتنافسيتها العالية".
وأكد الكردي، أن إطلاق هذه الحزم، جزء من منظومة متكاملة يعمل عليها فريق كابيتال بنك لتقديم حلول مالية مبتكرة تمكن الشركات من الازدهار والتطور، ومن خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بأسعار تنافسية، يلتزم البنك بتبسيط إدارة الشؤون المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نجاحها المستقبلي.
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