الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كابيتال بنك يفتتح مركز التدريب المتطور Capital Campus

Untitled-1
كابيتال بنك
عمان - الغد- أعلن كابيتال بنك، عن افتتاح Capital ،Campus وهو أول مركز تدريب متخصص بالكامل مصمم لرفع مستوى المعرفة وتطوير مهارات موظفيه العلمية والعملية على نظام المحاكاة للمتدربين.اضافة اعلان
وقد حضر الافتتاح رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد نديم خيطان، وعدد من ممثلي الإدارة العليا وموظفي البنك، حيث تم استعراض مرافق الفرع وإبراز التأثير التحويلي الذي سيحدثه على المستفيدين من هذا المركز.
ويقع Capital Campus، في منطقة أم السماق، حيث سيكون بمثابة المركز الرئيسي للبنك لتدريب الموظفين الجدد والحاليين، وفيه سيتم استخدام أساليب تدريب مبتكرة وتكنولوجيا متطورة لتوفير تجارب تعليمية تحاكي سيناريوهات العمل المصرفي في الحياة الواقعية.
في تعليقها على افتتاح هذا الفرع، قالت مديرة وحدة تميز خدمة العملاء في كابيتال بنك، ميس الكايد: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن أول فرع من نوعه في المملكة وفي السوق المصرفي الأردني، حيث سيكون مدخلنا لتوحيد المعرفة وتدريب المهارات لموظفينا الحاليين والجدد وفق طريقة كابيتال بنك".
وأكدت الكايد، أن Capital Campus هو فصل جديد في رحلة تطوير موظفي كابيتال بنك، ويعكس في الوقت ذاته، التزام البنك بتعزيز ثقافتي التعلم المستمر والنمو، مما يضمن امتلاك الموظفين للمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمة استثنائية للعملاء من الأفراد والشركات.
إإضافة إلى التدريب الأساسي، سيكون Capital ،Campus بمثابة منصة متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إطلاق المنتجات والحملات الجديدة وحملات التوعية وحفلات توزيع الجوائز وبرامج التقدير، وورش عمل وجلسات نقاشية وتعليمية للعملاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708268477319310900

رغم مؤشرات وجود كميات تجارية.. استكشاف النفط يراوح مكانه

منذ 17 دقيقة
1708259076798924600

هبوط إشغال السيارات السياحية إلى %15

منذ 19 دقيقة
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

"الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يخلق 2800 فرصة عمل في 3 سنوات

منذ 20 دقيقة
1708259519168959500

الطراونة: تخفيض الرسوم يرفع مخزون الغذاء في مستودعات "الصوامع" إلى %50

منذ 22 دقيقة
الدفع الإلكتروني-(تعبيرية)

بعد أن سهل حياتهم.. الدفع الإلكتروني صديق الأردنيين الجديد

منذ24 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

كيف نستثمر عوامل القوة في الاقتصاد الوطني؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 