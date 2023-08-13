الأحد 13 آب 2023
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كابيتال بنك ينظم يوما طبيا مجانيا لموظفيه

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كابيتال بنك ينظم يوما طبيا مجانيا لموظفيه
عمان -الغد- نظم كابيتال بنك، بالتعاون مع المختبرات الذكية "سمارت لاب"، في مقر البنك الرئيسي يوما طبيا مجانيا لموظفيه، تم خلاله توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة حياة الموظفين وتضمنت الخدمات المقدمة في هذا اليوم فحصا لصحة العيون من خلال مركز "تلسكوب الطبي"، وفحص سكر الدم وقوة الدم السريع من خلال مختبرات "سمارت لاب".اضافة اعلان
وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة والعافية، قدم مركز العلاج الطبيعي فحوصات لتقييم تبسط القدم والعامود الفقري، بهدف تشخيص وعلاج أي مشاكل تتعلق بالتوازن الجسدي والحركة، ولضمان التوازن الغذائي والوزن الصحي، قدمت اختصاصية التغذية فاتن مرعي، اختبارات تحليل تكوين الجسم لقياس الوزن وتقديم الاستشارات التغذوية المتخصصة للموظفين.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي، ضمن سلسلة من المبادرات الدورية التي ينفذها كابيتال بنك بهدف تعزيز صحة الموظفين، وتوفير بيئة عمل مثالية وصحية لهم.
وقالت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: "إن موظفينا هم ركيزة أساسية من ركائز عملنا، ونؤمن بأن صحتهم تلعب دوراً فاعلاً في نجاح أعمالنا. ومن خلال توفير يوم طبي مجاني شامل، نسعى إلى تعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية اللازمة لهم".
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