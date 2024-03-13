كيف نجحت الحكومة بتقليص حدة معدلات التضخم؟

عبد الرحمن الخوالدة

عمان- معدلات التضخم المسجلة محليا ما تزال ضمن الإطار المقبول والآمن الذي لا يشكل ضغطا مباشرا على الأردنيين، بحسب خبراء.

ارتفعت معدلات التضخم محليا خلال أول شهرين من العام الحالي، لكنها تقل عن المعدل المتوقع من قبل الحكومة للعام والمحدد بـ2.7 %.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدلات التضخم، خلال الشهرين الماضيين، إلى الآثار الأولية لاضطرابات منطقة البحر الأحمر، ما انعكس على ارتفاع كلف الشحن والتأمين للسلع والمستوردات المتدفقة للمملكة من خلال مضيق باب المندب، إضافة إلى ضعف الطلب العام نتيجة تدني القدرة الشرائية أولا، وتأثر الرغبة الاستهلاكية للمواطنين نفسيا بالأحداث في قطاع غزة ثانيا.

وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة مضيق باب المندب كان لها أثر إيجابي في تخفيف حدة معدلات التضخم محليا وعدم انعكاسها على ارتفاع السلع محليا بصورة حادة، الأمر الذي سيطر على معدل التضخم من جانب، وخفف على ميزانية الأسر من جانب آخر.

وتوقع هؤلاء ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، إلا أنها ستبقى في مستويات آمنة، مطالبين في هذا الصدد بضرورة رفد المخزون الغذائي الوطني أولا بأول، إضافة إلى تخفيض الضرائب، لاسيما ضريبة المبيعات، وزيادة الأجور، إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ويشار إلى أن التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الذي صدر مؤخرا، أظهر ارتفاع الرقم القياسي التراكمي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، للشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة

1.76 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم لشهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 1.57 % مقارنة بالشهر المقابل من العام 2023، مسجلال ارتفاعا طفيفا نسبته 0.27 % قياسا مع شهر كانون الثاني (يناير) الذي سبقه من العام الحالي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على المستوى التراكمي للشهرين الأولين من العام الحالي ما مقداره 109.87 مقابل 107.97 للفترة نفسها من العام 2023. أما على أساس الشهر الماضي، فارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط (فبراير) من العام الحالي إلى ما مقداره 110.02 مقابل 108.32 للشهر نفسه من العام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط (فبراير) 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 109.72 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وأكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مستويات التضخم في الأردن، على الرغم من ارتفاعها في الشهرين الماضيين، إلا أنها ما تزال ضمن الإطار المقبول والآمن الذي لا يشكل ضغطا مباشرا على الأردنيين، كما أنه مقارنة بالتضخم في دول الإقليم أو العالم، ما يزال ضمن المستويات المعتدلة والمطمئنة.

وعزا زوانة ارتفاع نسب التضخم محليا في الفترة الماضية، إلى التوترات الحاصلة في منطقة البحر الأحمر في أعقاب تحرك جماعة أنصار الله الحوثي التي تسيطر على باب المندب ضد السفن العابرة إلى دولة الاحتلال الإسرائليلي، ردا على استمرار عدوانها على قطاع غزة، حيث كان لذلك تداعيات على ارتفاع كلف الاستيراد عالميا، مما انعكس على ارتفاع بعض السلع، لا سيما اللحوم.

وأكد زوانة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتعامل مع أزمة مضيق باب المندب كان لها أثر إيجابي في تخفيف حدة معدلات التضخم محليا، وعدم انعكاسها على ارتفاع السلع محليا بصورة حادة، الأمر الذي سيطر على معدل التضخم من جانب، وخفف على ميزانية الأسر من جانب آخر.

وكانت الحكومة قد اتخذت، في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن هذه الإجراءات؛ وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف، وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إضافة إلى الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة، لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية، إلى جانب إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل 40 % عن مستودعات السوق، فضلا عن الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن معدل التضخم المحدث مؤخرا في الأردن معتدل ومطمئن للغاية، وأنه يأتي كذلك ضمن الارتفاع الطبيعي لمعدلات التضخم، وهو ضمن المستويات التي عادة ما تسعى دول العالم المختلفة إلى تحقيقها،مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما يزال أقل من توقعات الحكومة المقدرة لمؤشر التضخم في الموازنة العامة للعام الحالي، بألا يتجاوز معدل التضخم المسجل في الأردن نهاية العام حاجز 2.7 %.

وفسر عايش سبب ارتفاع المعدل التراكمي للتضخم محليا خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، بأمرين؛ أولهما الآثار الأولية لاضطرابات منطقة البحر الأحمر، حيث هناك انعكاس على ارتفاع كلف الشحن والتأمين للسلع والمستوردات المتدفقة للمملكة من خلال مضيق باب المندب، ويتمثل الأمر الثاني في تراجع النشاط الاستهلاكي في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتأثر الرغبة الاستهلاكية للمواطنين نفسيا بالأحداث في قطاع غزة، فضلا عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لشهرين متتاليين.

وتوقع عايش أن يطرأ على معدل التضخم في الأردن، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، ارتفاع في ظل استمرار الاضطرابات في المنطقة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، إلا أن هذا الارتفاع سيكون ضمن المستويات الآمنة، ومن المستبعد أن يتجاوز حدود 3.5 %، مؤكدا "أننا نجحنا محليا في تسجيل معدلات تضخم معتدلة في خضم المد التضخمي الذي ضرب العالم خلال العام 2022، قياسا بالمعدلات التي سجلت عاليما وعريبا آنذاك، حيث بلغت نسبة التضخم محليا وقتها نحو 4.5 %".

ولفت الى أنه في ظل مرحلة التحديث التي يشهدها الاقتصاد الوطني على الصعد كافة، لا سيما في مجال تحديث البيانات والإحصاءات، فإنه من المهم أن يكون هناك إصلاح لآلية رصد التضخم المتبعة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وذلك من خلال التحول إلى اتباع آلية قياس البيانات بأوزان السلع المستخدمة في سلة المستهلك من أجل حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي حسم معدل التضخم.

وبقصد السيطرة على معدلات التضخم محليا ضمن المستويات المعتدلة، طالب عايش بضرورة رفد المخزون الغذائي الوطني أولا بأول، سواء من خلال المخازن الخاصة بالتجارة أو الحكومة، فضلا عن أهمية تخفيض أسعار الفائدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

إلى ذلك، اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، على اعتدال معدلات التضخم في الأردن وبأن الارتفاع الذي طرأ عليها متواضع ولن يشكل أي ضغوطات على المواطنين.

وأعاد الحموري ارتفاع معدل التضخم محليا بصورة أساسية إلى ضعف الطلب العام، حيث إن ارتفاع مؤشر الأسعار يفسر سببه أكاديميا عادة إما بسبب ارتفاع الطلب نتيجة الدخل المرتفع وتدني حجم الضرائب، أو ارتفاع كلف الإنتاج التي تنعكس على ارتفاع الأسعار على المواطنين، وهو ما يحد من قدراتهم الشرائية.

وأكد الحموري أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين يمكن ملاحظته بشكل واضح، على الرغم من دخول شهر رمضان الذي عادة ما يشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والإقبال على شراء السلع، وهذا يعود إلى أن معظم الأسر الأردنية أو على الأقل 70 % منها، قد تآكلت دخولها خلال الأعوام الماضية.

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