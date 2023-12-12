كيف نستثمر منتدى جنيف لزيادة تمويل أزمة اللجوء؟

عبدالرحمن الخوالدة

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مع بدء انعقاد المنتدى العالمي للاجئين 2023 الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، أكد خبراء اقتصاديون بأن المنتدى يمثل فرصة للأردن لإبراز الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والضغوط المترتبة على البنية التحتية والخدمية أمام المجتمع الدولي نتيجة استضافته عددا هائلا من اللاجئين، إضافة إلى تذكير العالم بواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي اليوم في الأردن جراء موجات اللجوء التي توالت على المملكة خلال العقود الماضية.ودعا هؤلاء الخبراء الحكومة إلى ضرروة استثمار المنتدى العالمي للاجئين للضغط على المجتمع الدولي في تبني مقترح الأردن الذي قدم خلال مؤتمر بروكسل للاجئين لإنشاء صندوق لتمويل إعادة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إيضاح كلفة فاتورة استضافة الأردن للاجئين وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.كما دعا الخبراء إلى وجوب تخصيص الأردن مطالبه لدعم قطاعات البنية التحتية الأساسية (المياه، النقل، الصحة، والتعليم) بحد ذاتها لعل ان يجدي ذلك نفعا واستجابة أفضل، إضافة إلى أهمية إبراز مدى الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافته للاجئين على الصعيد الاقتصادي والأمني والاجتماعي، إلى جانب ضرورة تنسيق الجهود مع دول المنطقة التي تستضيف اللاجئين من أجل حث العالم على مضاعفة دعمها للاجئين.ويعد المنتدى العالمي للاجئين أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين. ويهدف التجمع لدعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتي تتمثل بتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة إضافة إلى تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة فضلا عن دعم الظروف في البلدان الأصلية لهم من أجل العودة بأمان وكرامة.كما يتيح المنتدى الذي يعقد كل أربع سنوات فرصة للدول وأصحاب المصلحة للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة وتسليط الضوء على التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والفرص المقبلة. ويشترك في عقد المنتدى للعام الحالي خمس دول وهي الأردن وكولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.وقال مصدر رسمي مطلع لـ"الغد" إن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على وضع التصورات والبرامج التي تحملها خلال مشاركتها في أعمال المنتدى وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بهدف زيادة حجم التمويل اللازم للاجئين وحث المؤسسات الدولية والجهات المانحة على الإيفاء بتعهداتها بدعم المملكة في هذا المجال.وقال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن منتدى اللاجئين العالمي يمثل فرصة للأردن لإبراز الحمل المترتب على البنية التحتية والاقتصاد المحلي نتيجة استضافته عددا هائلا من اللاجئين، إضافة إلى تذكير العالم بواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي اليوم في الأردن جراء موجات اللجوء التي توالت على المملكة خلال العقود الماضية.وأكد زوانة أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية والايفاء بالتزاماته للأردن حيال دعم اللاجئين لا سيما أزمة اللجوء السوري التي ما يزال حجم الاستجابة لحاجات الأردن للتعامل معها متواضعا ولا يتناسب مع العبء الاقتصادي الذي ترتب عليه بسبب هذه الأزمة.ولفت زوانة إلى أنه في ظل حالة الفوضى التي يعيشها العالم حاليا والتي تفاقمت في ظل أحداث العدوان على غزة، فإن الحكومة مطالبة بتصعيد لغة الخطاب مع المجتمع الدولي، داعيا إلى وجوب تخصيص الأردن مطالبه لدعم قطاعات البنية التحتية الأساسية (المياه، النقل، الصحة، والتعليم) بحد ذاتها لعل ان يجدي ذلك نفعا واستجابة.بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن أزمة اللجوء في الأردن تعمقت خلال العقد الأخير بشكل واضح على خلفية دخول نحو مليون لاجئ سوري إلى الأردن هربا من الصراع الدائر في بلادهم، ما ضاعف من الضغوط على البنية التحتية والخدمية في المملكة واستنزفها تماما.وبين مخامرة أن تراجع حجم التزام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة في تمويله كلفة تغطية احتياجات اللاجئين في الأردن خاصة السوريين، كان له انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للحكومة التي وجدت نفسها مجبورة على التوجه لزيادة حجم الاقتراض لتغطية كلف استضافة اللاجئين لديها.ويرى مخامرة أنه على الحكومة استثمار المنتدى العالمي للاجئين للضغط على المجتمع الدولي لتبني مقترح الأردن الذي قدم خلال مؤتمر بروكسل للاجئين لإنشاء صندوق لتمويل إعادة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إيضاح كلفة فاتورة استضافة الأردن للاجئين وتأثير ذلك على الاقتصاد.ويذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كان قد طرح على هامش مؤتمر بروكسل لدعم سورية والمنطقة، مقترحا أردنيا لإنشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن أزمة اللاجئين في الأردن خلال السنوات الماضية ألقت بتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وفاقمت من مشكلاته لا سيما الدين العام والبطالة والفقر عدا على انها حدت من قدرته على النمو والتحسن.وأكد عايش أن هذا المنتدى الذي يعقد مرة كل اربع سنوات يعد فرصة للأردن لإبراز مدى الأعباء التي يتحملها جراء استضافته للاجئين على الصعيد الاقتصادي والأمني والاجتماعي ووضع العالم أمام مسوؤلياته الأخلاقية والإنسانية للتعامل مع هذه الازمة، مطالبا الحكومة بضرورة تنسيق الجهود مع دول المنطقة التي تستضيف اللاجئين من أجل حث العالم على مضاعفة دعمها للاجئين.ويقدر عدد اللاجئين الذين يستضيفهم الأردن بنحو 3.7 مليون لاجئ من 49 دولة، منهم حوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا حتى نهاية العام الماضي، وقرابة 1.3 مليون لاجئ سوري يبلغ عدد الذين يحملون صفة لاجئ منهم ومقيدون في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجين قرابة 640 ألف لاجئ، وبذلك يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية من مختلف الجنسيات حتى منتصف العام الماضي حوالي 741 ألف لاجئ.وبحسب تقرير الاتجاهات العالمية لعام 2023 والذي تصدره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن اللاجئين يشكلون ربع سكان الأردن، إذ يعد الأردن واحدا من أكثر 6 بلدان استضافة للاجئين في العالم إلى جانب كل من تركيا وإيران وكولومبيا وألمانيا وباكستان.