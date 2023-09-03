كيف نستفيد من الفرصة السكانية؟

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان - مع تعاظم التحديات التي تواجه الاقتصادي الوطني وتأثيرها على أداء مؤشراته خلال العقود الماضية واقتراب بلوغ الأردن ذروة الفرصة السكانية، تبدو الحاجة ملحة لوضع خطط وإستراتجيات للاسفادة من هذه الفرصة في دعم عملية التنمية الاقتصادية وتسخيرها لمواجهة مشكلات الاقتصاد الوطني.ويرى الخبراء أن الفرصة السكانية تأتي للمجتمعات مرة واحدة، ما يجعل التحرك نحو تدشين مشاريع وخطط اقتصادية واضحة تخدم فكرة الفرصة الاقتصادية أمرا ضروريا للاقتصاد الوطني.والفرصة السكانية هي بلوغ نسبة السكان في أعمار القوى البشرية أعلى مستوى لها وان تكون نسبة الإعالة العمرية في أدنى نسبة لها، ومن المتوقع أن تبدأ في في الأردن بحلول العام 2040، إذ يتوقع أن ترتفع نسبة السكان في سن العمل إلى 67.7 % وتنخفض نسبة الإعالة العمرية إلى حوالي 48 شخصا معالا لكل 100 شخص في سن العمل.وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7 % (53.6 % للذكور مقابل 14.0 % للإناث).ودعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تغيير النظام التعليمي المحلي باتجاه تحقيق التعليم القائم على المهارات، علاوة على أهمية التوسع في برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدشين مشاريع خاصة بالشباب والمرأة وتوفير سبل انشائها وديمومتها واستمراريتها في العمل.كما دعا الخبراء إلى وجوب التوجه نحو المشاريع الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي وتكافح التغير المناخي وتعزز زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية، إلى جانب أهمية مراجعة السياسات الضريبية.ويشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يرى أن الزيادة في حجم القوى البشرية العاملة عادة ما ينجم عنها ما يسمى بـ"العائد الديمغرافي" والذي يعني الزيادة في معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي الناتجة من هذه التحولات في التركيبة العمرية للسكان، وبحسب الصندوق قدرت بعض الدراسات أن كل زيادة بنسبة 1 % في السكان العاملين تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.64 %، كذلك ترفع متوسط دخل الفرد بنسبة 1.46 %.وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي إن كافة الوقائع والأرقام الاحصائية المتعلقة بالسكان تشير إلى اقترابنا من الفرصة السكانية ما يستدعي الاستعداد وتكثيف الجهود لاستغلال الكتلة السكانية وتوسيع سوق العمل وإدخال فئات جديدة إليه بهدف معالجة مشكلة البطالة المزمنة.وبين الرفاتي أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير قوانين العمل والسياسات العامة التي تدعم القطاعات الاقتصادية في توفير الوظائف، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والمزايا العمالية، فضلا عن ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق العمل المرن والعمل عن بعد الذي أثبتت جائحة كورونا نجاحه وتغييرها لأنماط العمل التقليدية في ظل التقدم التكنولوجي وعدم حاجة بعض الوظائف الى العمل المكتبي.وشدد على أهمية التوجه نحو تدشين مشاريع وخطط اقتصادية واضحة تخدم فكرة الفرصة السكانية، وذلك من خلال تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ومصدرا للرزق، اضافة إلى تدشين مشاريع خاصة بالشباب والمرأة توفير سبل انشائها وديمومتها واستمراريتها في العمل، إلى جانب وجوب التوجه نحو المشاريع الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي وتكافح التغير المناخي وتعزز زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات الغذائية والابتعاد عن النمط الزراعي التقليدي.وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المملكة قد وصل حتى نهاية العام الماضي 2022، إلى 11.302 مليون نسمة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.ويشار إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي 21.9 % بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022 وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.بدوره أكد الخبير الاقتصادي أحمد عوض على أن حسن التعامل مع الفرصة السكانية عادة ما يشكل فرص اقتصادية مهمة للدول حيث يساهم في توسيع حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمته في تحسين المستويات المعيشية وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية.وبين عوض أنه في حالة الأردن الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة لا بد من الاستفادة من الفرصة السكانية بكل تفاصيلها عند حلولها يتطلب من الحكومة اعادة النظر بأدوات السياسات المالية والاقتصادية المحلية إضافة إلى مراجعة السياسات الضريبية باتجاه التخفيف من الضريبة العامة والضرائب المباشرة التي تعد "غير عادلة" وتشكل ضغطا على الاقتصاد والمجتمع في آن واحد.الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش يرى أن الفرصة السكانية تأتي للمجتمعات مرة واحدة ما يجعل التحرك للاستفادة منها أمرا ضروريا، مبينا أن الزيادة السكانية التي حصلت في الأردن وسرعت من عملية الوصول إلى الفرصة السكانية قد تكون هبة ديمغرافية يمكن لها المساهمة في حال تم استثمارها جيدا بتحسين مستويات النشاط الاقتصادي.وأكد عايش أن اقترابنا في المملكة من بلوغ مرحلة الفرصة السكانية يستدعي العمل على إدماجها ضمن الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الوطنية، لما لها من عوائد اقتصادية كبيرة في زيادة معدلات النمو السكاني التي تعتبر من المشكلات المزمنة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توليد المزيد من فرص العمل مما يساعد في تخفيف حدة مشكلة البطالة، إلى جانب رفع المستوى المعيشي للمواطنين.ولفت عايش إلى ضرورة إدماج الفرصة السكانية في العملية الاقتصادية المحلية والعمل على تكريسها كجزء من عملية التخطيط الشامل وتسخيرها إلى خدمة بعض الأهداف التي يتطلع الأردن إلى تحقيقها كتحويل الأردن إلى مركز لوجيستي إقليمي ومركز اقليمي للأمن الغذائي.وأوضح عايش أن الاستفادة من الفرصة السكانية يتطلب أيضا تغيير النظام التعليمي المحلي باتجاه تحقيق التعليم القائم على المهارات، والتوسع في برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التوسع في انشاء مراكز الابتكار والتدريب والتأهيل، وتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.