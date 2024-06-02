 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف نطوع الذكاء الاصطناعي لتنمية الشركات الناشئة؟

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الذكاء الاصطناعي
عمان – لا يختلف اثنان اليوم على أن التقنيات الحديثة بأنواعها ومهاراتها المتنوعة باتت تقدم طيفا واسعا من الفوائد الاقتصادية والادارية والفنية والتسويقية للشركات على اختلاف انواعها وحجومها من كل القطاعات، بيد ان هذه الفوائد تتعاظم لدرجة انها أصبحت " ضرورة" في حالة الشركات الناشئة، بحسب ما أكد خبراء قالوا ان على الرياديين امتلاك هذه المهارات التقنية والادارية والحياتية وتطويعها لتذليل الصعوبات في طريق الريادة التي توصف بالصعبة. اضافة اعلان
بيد ان الخبراء اكدوا على ان ابرز المهارات التي يجب ان يركز عليها الشباب اليوم لتنمية افكارهم الريادية وتحويلها الى مشاريع اقتصادية منتجة هي المهارات التقنية ومهارات الذكاء الاصطناعي بأدواتها ومنصاتها المختلفة وخصوصا أن غالبية الشركات الناشئة العالمية والعربية والمحلية هي اما شركات تقنية او شركات تطوع التقنية في عملها.
وشدد الخبراء على ان فوائد تقنيات ومهارات الذكاء الاصطناعي تزيد في حالة الشركات الناشئة نظرا للتحديات التي تواجه هذه النوعية من الشركات التي تحتاج الى التمويل وضبط الايقاع والفرص لزيادة الانتاجية والايرادات والتنفسية واثبات الذات، وهي محاور يمكن ان تساعد فيها معظم برامج الذكاء الاصطناعي المتوافرة في السوق العالمية اليوم. 
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى يوم السبت، إطلاق فعاليات "منتدى تواصل 2024"، حيث أكد في مداخلة له خلال جلسة بعنوان "الجاهزية للمستقبل: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل"، على ضرورة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية كافة، على تأهيل المدرسين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإرشاد للطلبة، مشيرا إلى أهمية خوض الطلبة التجارب الريادية بجرأة، بعد اكتساب المهارات اللازمة من التدريب والتعليم. 
الى ذلك ركز الخبراء في احاديثهم لـ"الغد" على تقنيات ومهارات الذكاء الاصطناعي للشباب الخبراء واصفين اياها بـ" ضرورة" ملحة لتأسيس وتطور ونمو وتوسع الشركات الناشئة وبوتيرة اسرع من الشركات الناشئة التي تستغني عن الذكاء الاصطناعي، كما انها تزيد من جاذبية هذه الشركات للاستثمار، فالمستثمر اليوم ينجذب اكثر ويستثمر في الشركات التي تواكب التطور وتلاحق الحداثة بتقنياتها الأكثر من تلك ذات الفكر التقليدي.
والذكاء الصناعي يعرف على انه " مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعلم كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري. ويتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخلٍ بشريٍ". 
ويعتبر الذكاء الاصطناعي من اكثر التقنيات التحويلية في الوقت الراهن لقدرته على تحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات، فهو يساعد الشركات على أتمتة المهام وتحسين عملية صنع القرار ودفع الابتكار.
الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو قال بأن غالبية الشركات الناشئة العالمية والعربية والمحلية اليوم هي شركات ناشئة تقنية او انها تعمل في قطاعات اخرى ولكنها تطوع التقنية في عملها والخدمات التي تقدمها. 
وبناء عليه أكد قناديلو بأن على الريادي بالتبعية ان يمتلك المهارات التقنية أو ان يمتلك عددا من فريق العمل في شركته هذه المهارات التقنية الضرورية ومنها مهارات استخدام وتطويع الذكاء الاصطناعي الآخذ في النمو والتوسع والدخول في كل القطاعات، لافتا في الوقت ذاته الى اهمية المهارات الادارية والمهارات الحياتية الاخرى التي يجب ان يتسلح بها الريادي حتى ينجح. 
وقال قناديلو بإن المستثمرين اليوم اصبحوا ينظرون بعين الاهمية الى وجود المهارات التقنية في فريق عمل الشركة الناشئة التي تبحث عن الاستثمار للتوسع، مع التحول الرقمي الذي تشهده كل مناحي الحياة والفرص الكبيرة التي يمنحها التحول الرقمي لنجاح الشركات في تفقيدم خدماتها او للتسويق او للوصول الى الاسواق بكل سهولة وباقل الكلف قياسا بالطرق التقليدية. 
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثمارية خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، فيما تظهر أرقام رسمية اخرى أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة. 
وقال العضو في مجلس ادارة الصندوق الاردني للريادة الدكتور أشرف بني محمد ان على شبابنا اليوم امتلاك الجرأة والمهارات لا سيما المهارات التقنية لتنفيذ الافكار الريادية وتحويلها الى مشاريع اقتصادية على ارض الواقع .
وأكد بني محمد أن اهم المهارات والتقنيات الحديثة التي يجب ان يركز عليها الشباب اليوم هي تقنية الذكاء الاصطناعي التي تطورت بشكل متسارع خلال آخر ثلاث سنوات لدرجة انها اصبحت اليوم ضرورة وفرصة كبيرة للتقدم وتحسين الاقتصاد بشكل عام، ولتقدم المؤسسات والشركات من كل القطاعات، لدرجة انه يرى " ان من لا يتبنى هذه التقنية سيخسر ويخرج من المنظومة الاقتصادية لا محالة".
وأكد بني محمد أن الذكاء الاصطناعي هي صناعة قائمة بحد ذاتها تتضاعف ايراداتها والاستثمارات فيها لما يمكن ان تجلبه من فوائد على الاقتصاد، ويندرج تحتها اليوم العديد من الصناعات الفرعية والتطبيقات التي قدمت ادوات يمكن للشركات والمؤسسات بمختلف حجومها ان تحقق اهداف: رفع الانتاجية، السرعة والدقة في انجاز المهام، تخفيض التكاليف، وزيادة الايرادات. 
وقال بني محمد بأن الكثير من الاستثمارات العالمية تتجه الى الشركات التقنية او الشركات التي تقدم حلول الذكاء الاصطناعي لأن هذه التقنية على وجه الخصوص بدأت تحدث ثورة حقيقة في كل القطاعات دون استثناء، مسترشدا بأرقام عالمية تتحدث بأن الاستثمارات في شركات ناشئة تقدم الذكاء الاصطناعي قد تصل الى 200 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة. 
تقرير لمنصة " اي كونتينتفاي"  بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات الناشئة"، نشر في أغسطس 2023، اكد على ان الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين عملية صنع القرار داخل الشركات والمؤسسات المالية من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، وتقديم رؤى قيمة تدعم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات الدردشة وغيرها من التقنيات التي تواجه العملاء والتي يمكن أن توفر دعمًا على مدار الساعة.
وأكد التقرير على  الدور المهم في توفير كبير في التكاليف للشركات الناشئة، حيث يمكنها تقليل اعتمادها على العمل اليدوي وتقليل الحاجة إلى موظفين إضافيين، كما يساعد على تحفيز الابتكار وتزويد الشركات الناشئة بميزة تنافسية كبيرة، فضلا عن انه يعد عاملا مهما في تحسين الخدمات اللوجستية وأتمتة المهام مثل إدارة المخزون، وتقليل مخاطر نفاد المخزون وتحسين أوقات التسليم، وأيضا المساهمة في إعداد الفواتير وتتبع النفقات والتنبؤ المالي، مما يوفر الوقت لمزيد من المبادرات الإستراتيجية، بالإضافة لدوره في زيادة التعاون بين الشركات الناشئة منها والكبرى عبر تبادل الخبرات والموارد لدفع الابتكار والنمو.
الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي اكد ان الذكاء الاصطناعي يحدث ثورةً بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث يوفر مجموعة أدوات لتحقيق النجاح في مختلف جوانب إدارة الأعمال، لافتا بان على الشركات الناشئة والرياديين ان يركزوا على المعرفة والتدريب لامتلاك المهارات المطلوبة لاستخدام هذه التقنية الحديثة. 
واكد على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص الشركة الناشئة بالنجاح وخصوصا في محاور رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة. 
 وبين الصفدي ان للذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة المهام المتكررة والروتينية في الشركة الناشئة، ما يحرر رأس المال البشري للقيام بالعمل الاستراتيجي والتركيز على المحاور الرئيسية للشركة من تحقيق الاهداف والنمو.
وأكد على دور الذكاء الاصطناعي وادواته في تحسين العمليات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل العمليات التشغيلية و/أو التجارية وتحديد نقاط الضعف و/أو الاختناق واقتراح تحسينات لهذه العمليات مستندا على مجموعة كبيرة من البيانات التي قام بجمعها. وبالتالي الاستفادة من قوته في معالجة العمليات مما يوفر الوقت والمال بإيجاد حلول مثالية وبسرعة عالية.
وأشار الصفدي الى اهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التحليلات التنبؤية لانه يمكن من التنبؤ بسلوك العملاء واتجاهات السوق والمخاطر المحتملة، وهذا يسمح للشركات الناشئة باتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين الاستراتيجيات لتحقيق النمو وخدمة عملائها بشكل افضل، الى جانب اهميته في تحليل السوق، ما يوفر رؤى قيمة حول احتياجات العملاء والمنافسة والفرص المحتملة.
وأكد الصفدي اهمية الذكاء الاصطناعي في تجزئة العملاء لشرائح: بناءً على التفضيلات والسلوك، وهذا يتيح حملات تسويقية شخصية وتوصيات للمنتجات، ما يسهم في زيادة المبيعات، لافتا الى اهميته في مجال التعامل مع استفسارات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال برامج الدردشات الآلية والمساعدين الافتراضيين. 
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