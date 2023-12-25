كيف يمكن المحافظة على الأداء الإيجابي للاقتصاد وتجاوز آثار العدوان على غزة؟

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دعا خبراء بالشأن الاقتصادي، إلى البناء على المنجزات الإيجابية التي حققتها العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال 2023، والتي أظهرت أرقامها تحسناً ملحوظا، بالرغم من استمرار بعض الصعوبات.وشددوا على ضرورة الاستمرار بدعم الأداء الإيجابي الذي حققه الاقتصاد الوطني على مدى أشهر طويلة مضت من العام 2023، عبر اعتماد خطط طوارئ مرنة، تواكب أي متغيرات قد تطرأ جراء ظروف استثنائية خارجية، ولا سيما تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.وأكدوا ضرورة معالجة ملفات التحديات الرئيسية، وبخاصة الطاقة والمياه، وتنفيذ المشاريع المتصلة بهما، وتشجيع وتوسيع حصة المنتجات المصنعة بالمملكة بالسوق المحلية، ودعم الصادرات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن الاقتصاد الوطني خلال العام 2023 بدأ يتعافى من المؤثرات الخارجية التي أثرت عليه بشكل سلبي، مبيناً أن المملكة واجهت بالأعوام الأخيرة العديد من التحديات والضغوطات؛ منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعندما بدأت تأثيرات هذه الضغوطات تتلاشى، أصبحت لدى الأردن استجابة أعلى مع النمو الاقتصادي.وأضاف العناني، أن هذا التحسن جاء نتيجة لعمل الحكومة الذي أصبح أكثر وضوحًا وتنظيمًا وموجهًا نحو المشكلات، لاسيما بعد وضع برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، حيث بات التركيز مضاعفًا على الإنفاق الرأسمالي، معتقدًا أن معدلات النمو الاقتصادي، قد تصل إلى أكثر 2.8 بالمائة، إلا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة كانت له تأثيرات مباشرة على السوق الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى حالة الترقب التي تترافق مع هذا العدوان.أما عن إمكانية المحافظة على هذا التحسن للعام المقبل، بين العناني أهمية الاستمرار في تطبيق ما يلزم ذلك، وإيجاد الحلول المناسبة لبعض التحديات والمشكلات الرئيسية، مثل ملف الطاقة، والمياه والكهرباء، والإسراع في تنفيذ هذه المشاريع خلال العام المقبل، نظرًا لأهميتها بالنسبة للأردن، وخاصة بعد العدوان على القطاع.وشدد الدكتور العناني على أهمية تحديد فرص الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تلك المشاريع، والعمل على توفير الحوافز العملية وتخفيف الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية، مما يسهم بالتوجه نحو الإصلاح الإداري، مبينا أنه إذا تم تطبيقها وتنفيذها بالنحو السليم ستتم المحافظة على البيئة الاستثمارية وتحفيزها.ومن جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، إن الأرقام التي حققها الأردن خلال العام 2022، أظهرت تحسناً، استمر في 2023 جراء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، ولا سيما القطاع السياحي.وأضاف، أن معدلات النمو التي حققها القطاع السياحي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أضعاف ما حققته في العام 2019، معتبراً أن السياسة النقدية التي مارسها البنك المركزي الأردني في الحفاظ على معدلات استقرار النقد، عبر ضبط معدلات التضخم، حققت نتائج إيجابية على مستويات الاحتياطيات النقدية.ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنحو 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لأكثر من سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.وأشار الدكتور المحروق إلى أن انخفاض معدل البطالة ولو بنحو بسيط، وزيادة الصادرات، يعطيان مؤشراً إيجابياً على التحسن الاقتصادي العام، مما يستدعي المحافظة عليه وزيادته.وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بمقدار 0.8 نقطة مئوية، عن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ليسجل 22.3 بالمائة.ولفت إلى ضرورة الاعتماد على موازنة تتضمن نفقات رأسمالية كافية لمشاريع جديدة، ترفع من الآثار الاقتصادية الإيجابية بما يرفع كذلك وتيرة الإنجاز، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار بنحو استثنائي، بما يتلاءم مع التغيرات الإقليمية، عبر زيادة المرونة في التعامل مع مختلف الظروف.وأكد الدكتور المحروق ضرورة دعم فرص زيادة الصادرات، وخفض المستوردات، لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، بما يعزز من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني بقيت ضمن نطاق التعافي والتحسن، بفعل عدة عوامل، منها تحسن الإيرادات العامة وزيادة الصادرات وانخفاض المستوردات، وانخفاض العجز في الموازنة، وغيرها.وأضاف، أن القطاع السياحي حقق إنجازات كبيرة، في ثلاثة أرباع من العام، حيث حقق إيرادات تقارب ما تم تحقيقه في 2019 قبل دخول جائحة كورونا للأردن، ما يعكس تطوراً كبيراً في الإيرادات السياحية وليالي المبيت وعدد الزوار للمملكة.ونما الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر العشرة الماضية من 2023، بنسبة 34.7 بالمائة، وسجل 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 بالمائة.وتابع عايش أن الأداء الاقتصادي رافقه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع، وتحقيق المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعا حصول بعض التأثير السلبي على مؤشرات الربع الأخير من 2023، جراء تداعيات العدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة.وأكد عايش ضرورة البدء بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، بعيداً عن أي تأجيل قد يؤثر على التكاليف والأداء الاقتصادي بنحو عام، بالإضافة لدراسة نتائج العمل بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعالجة أي مخرجات سلبية له، كون الاستثمار إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية، وتغيير السياسات والوسائل والأدوات.بدوره، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد علي القريوتي، أن أهم ما يمكن الحديث عنه في المؤشرات الاقتصادية في هذه المرحلة بالذات، عاملين؛ أولهما الميزان التجاري الذي يعكس التجارة الخارجية في الأردن من الصادرات والواردات، وثانيهما الناتج المحلي الإجمالي ومؤشراته.وأضاف، أن انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة مليار دينار في الأشهر العشرة الماضية من 2023، يؤكد أن الأردن استطاع أن يعظم الاعتماد على الذات وترجيح دفة الصادرات، وسيكون له أثر مباشر على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بشكل أكبر جنبا إلى جنب مع استقطاب المزيد منها بفعل الصادرات.وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 9 بالمائة، ليصل إلى 8.142 مليار دينار، مقارنة بـ8.948 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.وقال "حين النظر إلى التصنيف السلعي للصادرات والواردات التي أسهمت بالأرقام والنسب، نجد حقيقة مهمة وهي أن سلة السلع الأردنية وعلى الرغم من الانخفاض النسبي بقيمة الصادرات الكلية بواقع 2 بالمائة، الا أن تنوع الصادرات، وأهمها المنتج الأردني والمواد المصنعة الأردنية، استطاعت أن تمتص التراجع الكبير في صادرات البوتاس والفوسفات والأسمدة والألبسة، وهذه تخص في معظمها الصادرات المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، في حين نمت صادرات المملكة من مستحضرات الصيدلة والمواد المصدرة المختلفة والحلي والمجوهرات".وأضاف القريوتي على ذلك، انخفاض المستوردات من الحبوب، ما يعطي مؤشراً مهما على الرغم من تذبذب الأسعار هو أن هناك بدائل، ويشير لأهمية المخزون الغذائي القائم لهذه السلع والذي ساعد في التحكم بأسعار الشراء واختيار الوقت المناسب للشراء أو زيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي.وانخفضت مستوردات المملكة منذ بداية 2023 وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بوتيرة متسارعة، بنسبة 6.0 بالمائة، لتصل إلى 15.606 مليار، مقارنة بـ16.594 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمائة، منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بنسبة 46 بالمائة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بواقع 2.7 بالمائة في النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها للعام 2022، وأن غالبية القطاعات الإنتاجية سجلت نموا خلال الربع الثاني من العام 2023، منها القطاع الزراعي والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات، والتجارة، والمالية والتأمين وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية.وتابع أن الأردن وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي محليا في إنتاج بعض السلع الغذائية، ومثال ذلك الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، يضاف إلى ذلك اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات مثل المعلبات وغيرها.وأكد القريوتي أن سلة السلع الأردنية بمنتجاتها المختلفة هي من لعبت دورا أساسيا في تخفيض العجز في الميزان التجاري وامتصاص التراجع الكبير في سلع أخرى مؤثرة، وقادت الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ونمو متوازن في الناتج المحلي الإجمالي.وقالت المدرسة قي قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، وكان من أهم تبعاتها الإخلال بسلاسل الإمداد والتزويد العالمية، ومع عجز العرض التهبت الأسعار وتصاعدت بشكل متزايد، منذرة بمشكلة تضخم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما دفع الدول، ومن ضمنها الأردن، في إيجاد حلول للتخفيف من حدة التهديد القادم.وأضافت أن البنك المركزي، اتخذ إجراءات حصيفة نجح عبرها بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، فانتهج سياسة انكماشية تدريجية لكبح جماح التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكميا على فترات بين آذار (مارس) 2022 وأيار (مايو) 2023 بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحفاظ على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار.وبينت أن البنك المركزي أسهم بالحفاظ على مستوى رأسمال وسيولة ضمن الحدود المطلوبة والآمنة للقطاع المصرفي"، موضحة أن هذه الإجراءات التي بدأت منذ العام 2022، كان لها دور معنوي في التهدئة من وتيرة التضخم وضبطه ضمن معدلات معتدلة نسبيا خلال 2023.-(بترا-وعد ربابعة وعائشة عناني)