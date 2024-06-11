لأول مرة في الأردن.. "المركزي" يعتزم إطلاق التصنيف الوطني للتمويل الأخضر

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أعلن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس عن استعداد البنك لإطلاق التصنيف الوطني للتمويل الأخضر، خلال الفترة القادمة لأول مرة في الأردن في إطار جهود تعزيز التمويل الأخضر محليا.جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح منتدى التمويل الأخضر للعام 2024 الذي تنظمه جمعية البنوك في الأردن.وأكد الشركس أن التغير المناخي بات من أهم القضايا على المستوى العالمي؛ نظرا لما ينطوي على هذا التغير من مخاطر اجتماعية وبيئية واقتصادية جمة، إذ حظي هذا الموضوع باهتمام مبكر وبالغ عالميا، إذ تسارعت الجهود المبذولة في العالم خلال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.ولفت الشركس إلى أن من أهم الأمور التي يتم بحثها عالميا الآن هو تأثير التغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المترتبة بذلك وكيفية تحديد وتقييم ادارة المخاطر، حيث إن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على إدماج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج الأعمال وسياساتها الائتمانية والاستثمارية وسياسة إدارة المخاطر لديها.وشدد الشركس على أن البنك المركزي الأردني، أدرك مبكرا أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، إذ إن البنك شمل في عام 2018 قطاع الطاقة المتجددة ضمن البرامج المدعومة ومنخفضة الفائدة الموجهة للقطاعات الاقتصادية، وذلك للمحافظة على البيئة وتوسيع نظام استخدام الطاقة النظيفة في الأردن.وتابع أنه كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر التغير وتأثيرها على الاستقرار ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر قام البنك الدولي خلال العام الماضي بإطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، والتي أعدها البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي والمالي في المملكة، مبينا أن هذه الإستراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل والحد من مخاطر التغير المناخي، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك، وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف "في إطار تطبيق هذه الإستراتيجية ولتحقيق الأهداف الخاصة بها والارتقاء بقدرات العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي في مجال التمويل الاخضر، وإدارة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، عقد البنك برنامجا تدريبيا متكاملا لبناء القدرات في هذا المجال حضره ما يزيد على 90 مشاركا من مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي المحلي" لافتا إلى أن البنك وبالتعاون مع البنك الدولي والجهات الأخرى ذات العلاقة، يعكف حاليا على إعداد تقييم شامل لأثر مخاطر المناخ على القطاع المالي و المصرفي.وأكد الشركس أن القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص يمكن لهما أن يلعبا دورا مهما في مجال التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال قرارات التمويل وسياسات إدارة مخاطر الائتمان.وشدد الشركس على أنه يقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية دورا مزدوجا في هذا المضمار، فمن جهة يجب أن تستعد لإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، ومن جهة أخرى أيضا يمكن أن تساهم بشكل كبير في التخفيف من هذه المخاطر وتمهيد الطريق للاقتصاد المنخفض الكربون من خلال توفير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الصديقة للبيئة.وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال النسخة الثانية للمنتدى تحت عنوان "التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك" وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون داخل قطاع البنوك ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر.ويهدف المنتدى هذا العام إلى زيادة الانخراط في مجال التمويل الأخضر المتنامي، ووضع مسارات لممارسات بنكية مستدامة في ظل التحديات البيئية الملحة.وسعى المنتدى لتوضيح الضرورة الإستراتيجية للبنوك لاعتماد التمويل الأخضر كركيزة أساسية ضمن عملياتها.من جهته أشاد الرئيس العام لجمعية المصارف العربية وسام فتوح بالسمعة الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الأردني في الأوساط العربية والعالمية، وما حققه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة والثقة الكبيرة التي يحظى بها من كبرى المؤسسات المصرفية والتمويلية الدولية.واعتبر فتوح أن جهود القطاع المصرفي الأردني في مجال التمويل الأخضر تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث كان من أوائل المبادرين في تدشين البنية التحتية لهذا النوع من التمويل، ويتضح ذلك بمجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها إطلاق الخطة الوطنية للتمويل الأخضر، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب إصدار السندات الخضراء والتي تعد من الخطوات السباقة على مستوى المنطقة، فضلا عن تدشين صندوق كفاءة الطاقة وتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعنى بقضايا البيئة.وأكد فتوح أن العالم العربي يواجه تحديات بيئية جمة، ومنها ندرة المياه وتوسع رقعة التصحر، والجفاف، إضافة إلى تداعيات التغيير المناخي كارتفاع درجات الحرارة، حيث إن لكل ما سبق آثار خطيرة على الاقتصادات العربية والمشاريع القائمة بداخلها.وشدد فتوح على أن التمويل الأخضر يشكل حجر الزواية في معالجة كافة التحديات والتداعيات البيئية الناجمة عن التغير المناخي والتي لها تأثير سلبي كبير على الاقتصادات المحلية في المنطقة والأجيال القادمة، كما أن له دورا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة، ما يجعل الحاجة ملحة للتحرك نحو الحد من هذه التحديات، وعليه هناك مسؤولية على المؤسسات المصرفية لتسهيل التمويل الأخضر والتوسع به.ويرى فتوح أن هناك مجموعة من المعيقات التي تواجه الدول العربية في مجال التمويل الأخضر، ومنها ضعف الأطر التنظيمية والقانونية في أغلب الدول، إضافة إلى عدم كفاية الحوافز المقدمة للاستثمار الأخضر، فضلا عن ضعف الإلمام بمزايا التمويل الأخضر، وتدني مستوى الوعي بفوائد وأهمية هذا النوع من التمويل، وأخيرا صعوبة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا النوع من التمويل.وأشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية سرع خلال الفترة من خطواته تجاه تمكين ودعم التمويل الأخضر في المنطقة وتشجيع المؤسسات المصرفية على التوسع به، إذ يتطلع اتحاد المصارف أن يصل مقدار التمويل الأخضر مع نهاية عام 2030 في العالم العربي إلى نحو تريليون دولار.إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الاردنية عمار الصفدي إن "تنظيم الجمعية للمنتدى التمويل الأخضر يأتي في ظل توجه دول العالم نحو "تخضيير" التمويل، وكذلك تبني البنك المركزي الأردني لهذا الاتجاه من التمويل".وأشار الصفدي إلى أن تنظيم النسخة الثانية من المنتدى تعد استكمالا لجهود الجمعية في دعم التنمية المستدامة في المملكة.وشدد الصفدي على أن التنمية المستدامة تمثل نهجا اقتصاديا شموليا يحافظ على الأجيال القادمة، كما أنها تضمن بناء اقتصادي قوي ومتماسك يتمتع بالمنعة، إضافة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن اهتمام البنك المركزي بالتمويل الأخضر يشير إلى متانة القطاع المصرفي في المملكة ويحافظ على سمعته كقطاع آمن وسليم ومستقر.وفي ختام أعمال المنتدى، قدم مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق، البيان الختامي للمنتدى، مشيراً إلى دور الجمعية في تعزيز وبناء أُطر التواصل والتشابك مع كافة الجهات لتعزيز التحول نحو الاستدامة في القطاع المصرفي، وجهود الجمعية في تطوير وبناء القدرات والتعمق في مواضيع الاستدامة والتمويل الأخضر لتعزيز القيادات المصرفية لقيادة هذا التحول.وأشار المحروق إلى أن قيادة القطاع المصرفي لعملية التحول ستساهم بتعزيز تحول القطاعات الاقتصادية إلى الأنشطة الخضراء، وهو ما سينعكس في جملة من الفوائد والمنافع على الاقتصاد المحلي من خلال تحوله نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي.كما بين المحروق أن تخضير القطاع المصرفي عملية مستمرة، وترتبط مع تطبيق إستراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 ورؤية التحديث الاقتصادي، والتي اتخذت من الاستدامة إحدى الركائز الأساسية للرؤية. وأكد المحروق أن الجمعية تتطلع للاستفادة من الدفعة المعنوية والإيجابية التي قدمها المشاركون خلال المنتدى والاعتماد على التوصيات اللاحقة لتطوير وتعزيز نهج الاستدامة في البنوك. وهو ما سيساهم في تحقيق الأردن لخطوات كبيرة في مجال تخضير القطاعات الاقتصادية وتعزيز التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.وتضمن المنتدى الذي عقد على مدار يوم واحد عدة جلسات، حيث خصصت الجلسة الرئيسية للموضوع التمويل الأخضر، وأهميته واتجاهاته، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما تم خلال هذه الجلسة إلقاء الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشكل منظومة التمويل المستدام، وتسليط الضوء على النموذج التجاري الناجح في مبادرات التمويل الأخضر.في حين عقدت بعد ذلك جلستان فرعيتان الأولى منها ركزت على موضوع دمج التمويل الأخضر في عمليات البنوك، واستكشاف الإستراتيجيات اللازمة لدمج أسس التمويل الأخضر في عمليات البنوك وتمكين البنوك من تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة.أما الجلسة الفرعية الثانية تمحورت حول ممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر، وركزت على استكشاف أفضل الممارسات لإدارة المخاطر البيئية في قطاع البنوك.كما سلطت الضوء على أهمية دمج الاعتبارات البيئية في تقييم المخاطر والهياكل الحوكمية.وقدمت مجموعة من الرؤى لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر للتعامل بفعالية مع المخاطر البيئية والمناخية.