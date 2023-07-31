الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

رهام زيدان

لا تأثير لأزمة الكهرباء المصرية على تعاقدات الغاز للمملكة

الصناعات.. كيف يسهم التحول للغاز بتعزيز تنافسية المنتجات
غاز
عمان - أكد مصدر مطلع مسؤول عدم وجود أي مشكلة في توريد الغاز المصري للأردن وفقا للالتزامات التعاقدية بين البلدين التي تتم مراجعتها دوريا، مبينا أن الغاز المصري واحد من بين 3 مصادر للغاز تعتمدها المملكة.اضافة اعلان
ويستورد الغاز الطبيعي من ثلاثة مصادر هي "إسرائيل" ومصر عبر الأنابيب ومصادر أخرى للغاز من السوق العالمية، إضافة إلى الإنتاج المحلي المحدود، فيما يتم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 %، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
أما بالنسبة للكهرباء، بين المصدر أن استهلاك مصر من الكهرباء يوازي 15 ضعف استهلاك الأردن التي يتمتع باكتفاء في إنتاج الكهرباء وأن الربط مع مصر في هذا الخصوص هو للطوارئ فقط. 
في هذا الشأن أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م. أمجد الرواشدة أن الغاز المستورد إلى المملكة وفقا للكميات التعاقدية من مختلف مصادره لم يتأثر.
وأوضح الرواشدة في تصريح لـ"الغد" أمس أن الكميات المستوردة من مختلف المصادر ليست ثابتة بمقادير يومية أو سنوية وإنما تتم مراجعتها دوريا وفقا لحاجة النظام الكهرباء ومصادر التوليد محليا وتخضع لعدة اعتبارات وفقا للنظام التشغيلي.
وأكد الرواشدة استقرار النظام الكهرائي ومتانته، وقدرته على مواجهة الطلب العالي الناتج عن الظروف الجوية ومنها الحر الشديد الذي يؤثر على المملكة حاليا دون انقطاعات أو خلل في النظام.
وتعاني مصر منذ 17 تموز من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدار اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة الأسبوع الماضي إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال" .
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي المحلي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في 20212 وبزيادة نسبتها 1.3 %، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغا واط.
198378

135 عقد تأجير بالمنطقة الحرة الأردنية السورية 30 تموز 2023

1690720073241112900

%70 إشغال السيارات السياحية 30 تموز 2023

1690719109551044600

"زين" تعيد تأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة 30 تموز 2023

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

405 رخص جديدة في "المصادر الطبيعية" 30 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذكاء الاصطناعي

التخطيط الإستراتيجي عبر الذكاء الاصطناعي

منذ2 ساعة
العلم الأردني

"أبحاث الكونغرس" يحذر من استمرار تزايد مديونية المملكة

منذ2 ساعة
محطة وقود

رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 2.5 و %6

منذ2 ساعة
5fcf300a-دنانير-أردنية

هيئة الاتصالات ترفد الخزينة بـ145 مليون دينار في 2022

منذ4 ساعة
11201913115055605489564

6000 منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة لتركيب الخلايا والسخان الشمسي في 2023

منذ14 ساعة
الطاقة المتجددة

إنهاء المرحلة الثانية لبرنامج دعم الطاقة الشمسية

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ2 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 