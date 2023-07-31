لا تأثير لأزمة الكهرباء المصرية على تعاقدات الغاز للمملكة

اضافة اعلان

عمان - أكد مصدر مطلع مسؤول عدم وجود أي مشكلة في توريد الغاز المصري للأردن وفقا للالتزامات التعاقدية بين البلدين التي تتم مراجعتها دوريا، مبينا أن الغاز المصري واحد من بين 3 مصادر للغاز تعتمدها المملكة.ويستورد الغاز الطبيعي من ثلاثة مصادر هي "إسرائيل" ومصر عبر الأنابيب ومصادر أخرى للغاز من السوق العالمية، إضافة إلى الإنتاج المحلي المحدود، فيما يتم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 %، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.أما بالنسبة للكهرباء، بين المصدر أن استهلاك مصر من الكهرباء يوازي 15 ضعف استهلاك الأردن التي يتمتع باكتفاء في إنتاج الكهرباء وأن الربط مع مصر في هذا الخصوص هو للطوارئ فقط.في هذا الشأن أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م. أمجد الرواشدة أن الغاز المستورد إلى المملكة وفقا للكميات التعاقدية من مختلف مصادره لم يتأثر.وأوضح الرواشدة في تصريح لـ"الغد" أمس أن الكميات المستوردة من مختلف المصادر ليست ثابتة بمقادير يومية أو سنوية وإنما تتم مراجعتها دوريا وفقا لحاجة النظام الكهرباء ومصادر التوليد محليا وتخضع لعدة اعتبارات وفقا للنظام التشغيلي.وأكد الرواشدة استقرار النظام الكهرائي ومتانته، وقدرته على مواجهة الطلب العالي الناتج عن الظروف الجوية ومنها الحر الشديد الذي يؤثر على المملكة حاليا دون انقطاعات أو خلل في النظام.وتعاني مصر منذ 17 تموز من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدار اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة الأسبوع الماضي إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال" .وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي المحلي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في 20212 وبزيادة نسبتها 1.3 %، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغا واط.