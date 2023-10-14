الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا عوائق أمام تشغيل الربط الكهربائي مع العراق

برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)
أعمدة كهرباء ضغط عال
عمان- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة إنه "لا توجد أي معيقات فنية أو إدارية أمام تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق بشكل رسمي".
وأشار الرواشدة إلى أن التشغيل سيتم في أقرب وقت ممكن. وبين الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد" أمس أن الأردن جاهز بشكل تام من جهته لتشغيل الربط الكهربائي، إلا أنه ما تزال هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالجانب العراقي.اضافة اعلان
وأشار إلى أن من هذه الإجراءات ما يتضمن الاعتمادات البنكية والتجارية، بانتظار أن يستكملها الجانب العراقي من جهته دون تحديد موعد متوقع لذلك.
السلطات العراقية، أعلنت نهاية الشهر الماضي عن إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن "بشكل كامل، فيما رجح مصدر عراقي مسؤول في تصريح لـ"الغد" سابقا أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر الحالي ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع البلدان حجره الأساس قبل عام.
وبموجب الاتفاق بين البلدين سيزود العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها في المرحلة الأولى.  
وقال " قدرة التزويد ستبلغ 50 ميغا واط إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".
وأنجز العراق جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن. 
ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهو يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 4.4 % إلى 4.3 جيجا واط /ساعة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع4.5 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022. 
وبحسب وسائل إعلام عراقية "يعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ففي حين أنه ينتج نحو 24 ألف ميغاوات حاليا، فإنه يحتاج إلى نحو 37 ألفا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة في البلاد".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)

البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

منذ 45 دقيقة
آثار الدمار في أحد أحياء غزة جراء قصف طيران الاحتلال - (وكالات)

الاحتلال يغرق غزة في ظلام رقمي

منذ 45 دقيقة
جسر الملك حسين - (أرشيفية)

حرب الاحتلال على غزة.. زيادة بكلف الشحن وتلف منتجات

منذ 45 دقيقة
علما الأردن وفلسطين

غطرسة المحتل تقطع شريان التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين

منذ 45 دقيقة
5.2 مليار دينار صادرات "صناعة عمان" خلال 9 أشهر

5.2 مليار دينار صادرات "صناعة عمان" خلال 9 أشهر

منذ3 ساعة
الألعاب الإلكترونية (الغد)

إستراتيجية الألعاب الإلكترونية: 3 آلاف فرصة عمل في 5 سنوات

13 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 