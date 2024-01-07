"لجنة الاستثمار": خدمة الدين العام تبلغ مستويات مقلقة

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

عمان - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر إن "حجم خدمة الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات مقلقة للغاية بعد أن اقترب من 2 مليار دينار ما يشكل ضغطا حقيقيا على الاقتصاد الوطني".وأكد النبر أن الموازنة العامة يتم تصميمها بناء على نموذج الموازنة الصفرية ما يسمح للحكومة "إخفاء" وتقليص حجم الدين في المالية العامة.جاء ذلك خلال جلسية نقاشية عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، ومناقشة الآثار الإقليمية والمحلية للحرب على غزة ومدى جاهزية الأردن لمعالجة لهذه الآثار المحتملة.وأوضح النبر أن جزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون دينار وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وأن ذلك لن يساعد في حل مشكلة البطالة وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.وفيما يتعلق بكيفية معالجة الآثار المحتملة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد النبر أن آثار هذا العدوان بدأت تظهر محليا من خلال تراجع الحركة السياحية وانخفاض نشاط قطاع الخدمات.ونوه النبر إلى أن التوتر في منطقة البحر الأحمر قد يكون لها انعكاس على ارتفاع رسوم الشحن وكلف التأمين ما سينعكس بالتالي على ارتفاع أسعار السلع وعلى التجار والمواطنين على حد سواء.وبهدف معالجة هذه الاختلالات دعا النبر إلى ضرورة البحث عن طرق بديلة لاستدامة عملية استيراد وتصدير البضائع وذلك من خلال استحداث خط شحن بري مع دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان استمرار تدفق البضائع إلى المملكة.كما دعا النبر إلى وجوب إيجاد حلول لقطاع السياحة الذي يعتبر المتضرر الأبرز من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى أهمية إعادة تبني الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا لحماية العاملين في القطاع السياحي، فضلا على ضرورة تقديم الحماية الاجتماعية للموظفين في قطاع الخدمات ولحق بهم ضرر نتيجة حملات المقاطعة المشروعة.من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات أن مشاريع الموازنات العامة للعام الماضي والحالي تعد مهمة للغاية لأنها جاءت في اعقاب رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في عام 2022.بدوره أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار فريد حداد أن الحكومات المتعاقبة اعتادت على إعادة تقدير النفقات في الموازنات وتقليصها على حساب المشاريع الاستثمارية في الوزارات المختلفة، وأنها دائما ما تهمل الاستثمارات الرأسمالية الحقيقية التي ينجم عنها استثمارات ومشاريع تشغيلية.وقال حداد " هناك خلل واضح في الميزان التجاري الذي يميل إلى الواردات على حساب الصادرات وهذا ما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي".وأكد حداد أن تعثر الدين العام وارتفاع حجم الفوائد المترتبة عليه والتي تعادل احيانا قيمته أصبح معضلة للاقتصاد الوطني وأن استمراره بهذه الصورة يهدد الاستقرار والأمن المجتمعي الذي يعد مرتبط بالاقتصاد.وبين حداد أنه ليس هناك مكون حقيقي للإنفاق الرأسمالي وهي تذهب لمشاريع سابقة ورواتب الوظائف مستحدثة علاوة على توجيه جزء منها لموازنات المحافظات.إلى ذلك، أكد مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني غسان أوميت أن الموازنة العامة لها ثلاثة أهداف وهي تعزيز النمو الاقتصاد الحقيقي والحد من الفقر وعدم المساواة إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي المتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والسيطرة على التضخم، فضلا عن هدف تحسين كفاءة الموارد المالية للدولةوقال أوميت "السياسات المالية في الأردن تقتصر على إدارة المال العام، إذ إن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي".وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية.