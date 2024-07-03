لجنة بين تجارة عمان ومجلس العاصمة لدراسة تنفيذ مشاريع استثمارية

طارق الدعجة

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عمان - اتفقت غرفة تجارة عمان ومجلس محافظة العاصمة على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تخدم التجار والمواطنين في العاصمة عمان.وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد أمس الأربعاء بمقر الغرفة، أهمية بناء صفحة جديدة من التعاون ما بين الغرفة والمجلس بما يخدم القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة تخدم العاصمة.وأشار الحاج توفيق إلى أن الجانبين يعملان كفريق واحد لخدمة القطاعات الاقتصادية بالعاصمة عمان، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة التحديات والتشوهات التي تواجه تجار العاصمة.وأوضح الحاج توفيق أن القطاع التجاري يحتاج إلى معالجة العديد من القضايا والتحديات التي تؤثر على النشاط التجاري والخدمي بالعاصمة، لافتا إلى ضرورة التركيز على المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص العمل والتشغيل ومعالجة البطالة.وأكد الحاج توفيق ضرورة أن يكون للمجلس بصمة اقتصادية بالعاصمة عمان، مشيرا إلى أن العاصمة بحاجة اليوم إلى إقامة مركز وارض للمعارض والمؤتمرات على غرار ما هو موجود بدول العالم لوضع عمان على خريطة التسوق العالمي.وبين أن الفرصة سانحة لاستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العربية والترويج للمنتجات الأردنية، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تدرس إقامة مهرجان سنوي للتسوق خلال العام المقبل لاستقطاب السياحة العائلية العربية.وأوضح أن الغرفة طرحت فكرة على أمانة عمان لتغطية بعض الأسواق الشعبية وإعادة تأهيلها لاستقطاب المتسوقين، إلى جانب توفير مواقف للسيارات وحمامات عامة تخدم التجار والمواطنين والحركة السياحية.وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان على استعداد لاقامة مشروعات خدمية في هذه المناطق، مشيرا إلى وجود توجه لدى الغرفة لاستئجار موقع بالعاصمة عمان لاقامة مهرجان على مدار العام لسيدات الأعمال المنتسبات لغرفة تجارة عمان لعرض منتجاتهن.وبين رئيس الغرفة أن قطاع التجارة والخدمات يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة المحلية بعدد يصل إلى أكثر من نصف مليون عامل وعاملة والأكبر مساهمة بالناتج المحلي بنسبة 65 %.ولفت الحاج توفيق الى مركز خدمة المكان الواحد القائم بالغرفة والذي يضم غالبية المؤسسات الرسمية ذات الصلة بعمل القطاعات الاقتصادية، علاوة على دورها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تصل لمختلف مناطق المملكة من خلال مساعدة الاسر المحتاجة وتدريس طلبة الجامعات.وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان يكون للمجلس دور رئيس في عملية تنظيم الاسواق بالعاصمة ومعالجة التشوة بالتراخيص وقضية البسطات التي تعرقل حركة التسوق بالشوارع الرئيسية.بدوره، قال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات ان مجلس المحافظة حريص على تعزيز علاقته وشراكته مع غرفة تجارة عمان، مشددا على ضرورة فتح ابواب التعاون المشترك لخدمة المواطنين والتجار بالعاصمة.وبين ان مجلس المحافظة لديه موازنة مالية ممكن تسخيرها لاقامة مشروعات خدمية تتعلق بالاسواق ومشروعات للطاقة الشمسية والمظلات وبما يخدم المواطنين والقطاع التجاري.ولفت العبداللات إلى أهمية التعاون بين المجلس والغرفة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والمشروعات الخدمية والتنموية الاستثمارية، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة لدارسة هذه المشروعات والوصول الى برامج تعاون بخصوصها.واكد المهندس العبداللات ان المجلس سيبذل كل جهوده لاعادة ترمييم الاسواق التاريخية القائمة بالعاصمة عمان والاهتمام بمنطقة وسط البلد.وطرح اعضاء مجلسي محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تلبي رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعزيز التشاركية واقامة مشاريع ذات طابع تنموي خدمي في عمان لاسيما انشاء مركز تجاري متكامل لخدمة تجار العاصمة.