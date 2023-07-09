لماذا فشلت "الأراضي" بـ"إزالة الشيوع"؟

تيسير النعيمات

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عمان- إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء بدلا من اللجان في دائرة الأراضي إقرار صريح من الحكومة بفشل هذه اللجان في القيام بعملها، بحسب خبراء في قطاع العقار.إخفاق اللجان الإدارية يعود إلى أسباب عدة، بحسب هؤلاء الخبراء، الذين أشاروا إلى بعضها، مثل عدم توفير الإمكانيات لهذه اللجان من حيث الأجهزة وقاعات الجلسات والاستماع والخبراء القانونيين المختصين، وعدم صرف مكافآت للأعضاء الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي.وأقر المجلس الشهر الماضي، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.ويأتي مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي للنصوص الواردة في قانون الملكية العقارية من معيقات عندما تم إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إدارية في مديريات تسجيل الأراضي، بحسب قرار مجلس الوزراء.وأشار الخبراء لـ"الغد"، إلى أن تعديل القانون وإعادة الاختصاص في دعاوى إزالة الشيوع للقضاء أمر إيجابي شرط أن يتوفر لدى القضاء خبراء مختصين من دائرة الأراضي والمساحة وتسريع إجراءات التقاضي التي كانت تمتد لسنوات طويلة قبل العام 2019، حين تم تحويل الاختصاص للجان إدارية في مديريات دائرة الأراضي والمساحة.يشار، إلى أنه يتم اللجوء إلى أحكام إزالة الشيوع في حال تعذر اقتسام المال الشائع بصورة الرضائية، أو إذا كان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلية أو غائبا ورفضت المحكمة الإذن بإجراء القسمة الرضائية أو رفضت المصادقة على عقد القسمة.رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، اعتبر قرار مجلس الوزراء الاخير إقرارا صريحا بفشل لجان دائرة الأراضي والمساحة في موضوع ازالة الشيوع، مؤكدا أن الفشل يعود لعدم توفير الامكانيات البشرية والمالية والتجهيزات والبنية التحتية للجان الإدارية في مديريات الأراضي.وبين العواملة، انه كان من المفترض تدريب قانونيين في دائرة الأراضي والمساحة ليكونوا أعضاء في اللجان وتوفير قاعات للجلسات واجهزة حاسوب وصرف مكافآت للجان التي تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.واعتبر، ان قرار مجلس الوزراء ايجابي شرط وجود خبراء من دائرة الاراضي والمساحة يستعين بهم القضاة خلال فترة قصيرة بدلا من انتداب خبير عقاري قد لا يحضر إلى المحكمة إلا بعد مدة طويلة وتسريع إجراءات التقاضي.واستغرب العواملة، عدم توفير مبان مناسبة لدائرة الأراضي والمساحة والمديريات التابعة لها وعدم تزويدها بأعداد كافية ومؤهلة من الموظفينن رغم أنها تدر سنويا على الخزينة نحو 466 مليون دينار.من جانبه، يرى نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، أن الحكومة تسرعت حين نقلت قضايا إزالة الشيوع من القضاء إلى اللجان الإدارية في دائرة الأراضي في العام 2019، معتبرا أن قرار إعادته للقضاء عند الاختلاف جيد ولو أنه جاء متأخرا، شرط تسريع إجراءات التبليغ والتقاضي أو تحويل قضايا إزالة الشيوع إلى قاضي الأمور المستعجلة.من جهته، قال الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري: "عندما كانت قضايا إزالة الشيوع تتم من خلال القضاء كنا نعاني من طول إجراءات التقاضي التي كانت تمتد لسنوات طويلة".ودعا العمري، إلى جعل قضايا إزالة الشيوع من صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة. وأشار، إلى أن من سلبيات اللجان الإدارية في مديريات الأراضي والمساحة، عدم كفاية موظفي اللجان وافتقارهم للخبرات القانونية، وكان عدد القضايا كبيرا ولم تكن اللجان تستطيع البت بها ضمن مدة معقولة. فضلا عن اللجوء إلى القضاء في حال وجود طعن بقرار اللجان.الرئيس الأسبق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس فواز الحسن، يرى أن سبب إعادة قضايا إفراز الشيوع للقضاء كان بسبب بطء إنجاز لجان دائرة الأراضي لعدم وجود أعداد كافية من الموظفين، فضلا عن افتقارهم للخبرة والتأهيل.وأشار الحسن، إلى أن اللجوء إلى القضاء أفضل، مستدركا، "لكن يجب إيجاد حل لمشكلة طول أمد إجراءات التقاضي.وتنص المادة 96، من قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019، والذي صدر بتاريخ 16/5/2019 على أنه "إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار.