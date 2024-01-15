ليبلغ 4.5 مليار دينار.. الدفع عبر "كليك" يرتفع %233

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان– قفزت قيمة الحركات المالية عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" بنسبة 233 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية.وسجلت قيمة هذه الحركات عبر "كليك" زهاء 4.5 مليار دينار خلال العام الماضي مرتفعة من 1.35 مليار في العام الذي سبقه مرتفعة بمقدار 3.15 مليار.وكشف التقرير أن خدمة "تحويل الأموال" شكلت الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المدفوعات والتعاملات عبر نظام " كليك" في العام 2023 عندما استحوذت على أكثر من 80 % من قيمة المدفوعات والنسبة الباقية كانت لخدمة "المشتريات".وبالنسبة لخدمة تحويل الأموال، فقد كان التحويل للأصدقاء والعائلة هو الأكثر شيوعا مستحوذا على حصة تزيد على %70 من إجمالي قيمة تحويل الأموال المسجلة في العام الماضي عبر نظام " كليك".و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، وهو متوافر على تطبيقات البنوك، ليتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً.إلى ذلك، أظهر التقرير الصادر عن "جوباك" أن عدد الحركات التي نفذت عبر نظام " كليك" قد سجلت خلال العام الماضي أكثر من 30.2 مليون حركة.وزاد عدد الحركات التي نفذت عبر النظام بمقدار 23.2 مليون حركة، وبنسبة بلغت 331 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة عبر النظام في العام السابق والتي سجلت وقتها أكثر من 7 ملايين حركة.وأظهرت البيانات أن خدمة تحويل الأموال استحوذت على حصة الأسد من عدد الحركات المنفذة عبر "كليك" وبأكثر من %85 من الإجمالي.وبفضل نظام "كليك" باتت عملية تحويل الأموال بين الحسابات المالية أكثر بساطةً من خلال استخدام "الأسماء المستعارة"، والتي تتمثل بتعيين اسم أو رقم موبايل أو إيميل كمعرّف لحسابك البنكي الذي ترغب بإرسال الحوالات منه واستقبالها عليه، حيث تعمل ميزة استخدام الأسماء المستعارة على تسريع عملية إجراء الحوالات، مختصرةً عبء وتعقيد إدخال رمز الآيبان أو رقم الحساب عند إجراء التحويلات.وبالنسبة لعدد مستخدمي "كليك" في الأردن فقد بلغ مع نهاية العام الماضي قرابة 1.2 مليون مستخدم.وقالت البيانات "إن المستخدمين الأردنيين شكلوا نسبة تزيد على 96 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام".