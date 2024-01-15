الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليبلغ 4.5 مليار دينار.. الدفع عبر "كليك" يرتفع %233

تطبيق كليك
تطبيق كليك
عمان– قفزت قيمة الحركات المالية عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" بنسبة 233 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية.اضافة اعلان
وسجلت قيمة هذه الحركات عبر "كليك" زهاء 4.5 مليار دينار خلال العام الماضي مرتفعة من 1.35 مليار في العام الذي سبقه مرتفعة بمقدار 3.15 مليار.
وكشف التقرير أن خدمة "تحويل الأموال" شكلت الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المدفوعات والتعاملات عبر نظام " كليك" في العام 2023 عندما استحوذت على أكثر من 80 % من قيمة المدفوعات والنسبة الباقية كانت لخدمة "المشتريات". 
وبالنسبة لخدمة تحويل الأموال، فقد كان التحويل للأصدقاء والعائلة هو الأكثر شيوعا مستحوذا على حصة تزيد على %70  من إجمالي قيمة تحويل الأموال المسجلة في العام الماضي عبر نظام " كليك".
و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، وهو متوافر على تطبيقات البنوك، ليتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً. 
إلى ذلك، أظهر التقرير الصادر عن "جوباك" أن عدد الحركات التي نفذت عبر نظام " كليك" قد سجلت خلال العام الماضي أكثر من 30.2 مليون حركة.
وزاد عدد الحركات التي نفذت عبر النظام بمقدار 23.2 مليون حركة، وبنسبة بلغت 331 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة عبر النظام في العام السابق والتي سجلت وقتها أكثر من 7 ملايين حركة. 
وأظهرت البيانات أن خدمة تحويل الأموال استحوذت على حصة الأسد من عدد الحركات المنفذة عبر "كليك" وبأكثر من %85  من الإجمالي.
وبفضل نظام "كليك" باتت عملية تحويل الأموال بين الحسابات المالية أكثر بساطةً من خلال استخدام "الأسماء المستعارة"، والتي تتمثل بتعيين اسم أو رقم موبايل أو إيميل كمعرّف لحسابك البنكي الذي ترغب بإرسال الحوالات منه واستقبالها عليه، حيث تعمل ميزة استخدام الأسماء المستعارة على تسريع عملية إجراء الحوالات، مختصرةً عبء وتعقيد إدخال رمز الآيبان أو رقم الحساب عند إجراء التحويلات. 
وبالنسبة لعدد مستخدمي "كليك" في الأردن فقد بلغ مع نهاية العام الماضي قرابة 1.2 مليون مستخدم. 
وقالت البيانات "إن المستخدمين الأردنيين شكلوا نسبة تزيد على 96 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام". 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

انضمام المغرب لـ"الشراكة الصناعية التكاملية".. كيف يدعم اقتصادات الأعضاء؟

منذ 50 دقيقة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة في عمان - (أرشيفية)

"الصناعة" تتعامل مع 15 شكوى لـ"ممارسات مخلة بالمنافسة"

منذ 53 دقيقة
تراجع مشتريات القطاعات الكبرى من الكهرباء %0.23

تراجع مشتريات القطاعات الكبرى من الكهرباء %0.23

منذ 57 دقيقة
أحد فنادق العقبة

الفنادق تشهد تراجعًا كبيرًا في نسب الإشغال بسبب تداعيات الحرب على غزة

منذ2 ساعة
مطار الملكة علياء الدولي

%18 نمو أعداد المسافرين في مطارات المملكة في 2023

14 كانون الثاني 2024
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.19

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ24 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 