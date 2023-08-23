مؤتمر دولي اقتصادي بديل العودة القسرية للاجئين

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د. زايد حماد غيثقامت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي، بترحيل تعسفي للاجئين السوريين إلى الشمال السوري في المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية في دمشق، هذا الترحيل يأخذ صفة العودة القسرية وهو مخالف للأعراف والتقاليد والقوانين الدولية الإنسانية، حيث إن التبريرات التي تم الحديث عنها غير مقبولة منها على سبيل المثال لا الحصر، أن مكان إقامة أو عمل هذا اللاجئ في مدينة وهو الآن يعمل أو يقيم في مدينة أخرى، وبالتالي يتم ترحيلة فورا وأسباب كثيرة أخرى غير مقنعة وغير منطقية، وكأن ذلك له علاقة بشكل أو بآخر بالاستحقاق الانتخابي وبعض الوعود غير المعلنة لبعض التحالفات السياسية.في لبنان، كان هذا العنوان الأبرز للكثير من المنظمات المحلية والدولية، أوقفوا ترحيل اللاجئين السوريين، حيث يأخذ ترحيل اللاجئين في لبنان صفة الترحيل القسري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الدولة المضيفة وعلى اللاجئين.في الأردن، لم يتم تسجيل أي حالة عودة قسرية أو تضييق أو الطلب من اللاجئين العودة إلى ديارهم، لكن تبقى مشكلة اللاجئين بالأردن هي ذاتها، مشكلة المواطنين الأردنيين مشكلة اقتصادية وعدم توفر فرصة عمل يضاف إليها، أن المجتمع الدولي خفض مساعدته بشكل عام للاجئين سواء بالأردن أو في باقي الدول.في الدول الأوروبية، قامت بعض الحكومات الأوروبية بسحب بعض الامتيازات وبعض الدول كانت تتحدث مع اللاجئين الذين يذهبون لدمشق ويعودون، إن بلادكم أصبحت آمنة ومبرر اللجوء أصبح غير مقنعا.الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في الأردن قلصا مساعداتهما بشكل كبير، حيث لا يتجاوز عدد المستفيدين وفق آخر إحصائية 23 % في السياق نفسه، نجد أن أغلب المنظمات الدولية والعربية أوقفت مساعداتها والبعص منها يعمل بشكل بسيط جدا.الأزمة الأوكرانية، هي محط أنظار المجتمع الدولي ولم يمض عليها عامين، بينما الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر، والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تحديدا يسخران كل إمكانيتهما إلى دعم القضية الأوكرانية، ولذلك تقلصت المساعدات للأزمة السورية بشكل واضح.الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في اغلب دول الجوار، لسورية مزرية ومؤسفة، فهم يتطلعون للحصول على لقمة العيش وسبل العيش والاحتياجات اليومية والعمل والدراسة وتأمين الحاجات اليومية، يتطلعون لهذه الأساسيات بعين المحتاج السائل وهذا الأمر غير مقبول وبعيد كل البعد عن القيم والمبادئ والأعراف والقوانين الإنسانية.التساؤلات المشروعة في هذه الأوقات، ما هي الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة حيال إيجاد خطوات عملية تضمن عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين؟ كيف يمكن أن يتم تحفيز اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في الداخل السوري؟ لماذا لا يتم إنشاء مشاريع تنموية تمكينية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة للاجئين لتشجيعهم على العودة؟ لماذا لا يتم عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بعودة طبيعية طوعية للاجئين بمشاريع يقدمها المجتمع الدولي؟ ولا يقتصر الحديث عن عودة اللاجئين من دون إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لهم.لا شك، أن أكثر ما تحتاج إليه سورية واللاجئين السوريين في أغلب دول اللجوء وخاصة المحيطة بسورية، هو مؤتمر دولي اقتصادي تنموي إعماري بتنظيم ورعاية الأمم المتحدة والدول الغربية والعربية والخليجية، لإيجاد فرص عمل حقيقية ومشاريع كبيرة ليتم تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية إلى ديارهم، فالكثير من اللاجئين مشكلتهم بالعودة اقتصادية وليست أمنية.