مؤتمر "سيجري الخامس" يناقش تحديات الأنظمة الكهربائية

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أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سيجري الوطنية الأردنية / مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس - أمجد الرواشدة عن استكمال الاستعدادات لإقامة فعاليات مؤتمر سيجري الأردن تحت عنوان "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل"، وذلك يومي 26 و27 حزيران (يونيو) الحالي، في فندق كمبنسكي عمان/الشميساني.وبين الرواشدة أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة وبمشاركة عربية ودولية، حيث يعد فرصة حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجه الأنظمة الكهربائية محليًا وإقليميًا ومتطلبات استدامة أنظمة الطاقة الكهربائية، إضافة الى تقييم فرص الاستفادة من التطور الرقمي، وذلك من خلال مناقشة واستعراض الخبراء والمهندسين المشاركين لأكثر من (50) ورقة بحثية مبتكرة.وعلى صعيد آخر، بين الرواشدة أن المؤتمر سيعمل على تجسير الهوة بين الصناعيين والأكاديميين والشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات بين العاملين في قطاع الكهرباء ومناقشة التحديات التي تواجههم، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.وتعد "سيجري" الوطنية الأردنية والتي تم تأسيسها منذ العام 1989 ومقرها شركة الكهرباء الوطنية، إحدى اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية الكبيرة ومقرها باريس وتأسست منذ أكثر من مائة عام، وذلك بهدف التبادل العلمي والتقني بين الأعضاء وتطوير عمل الأنظمة الكهربائية حول العالم. وتسعى سيجري الوطنية الأردنية كمؤسسة وطنية لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال الكفاءات الوطنية القادرة على الابتكار لامتلاكها المعرفة لتحقيق التغيير الإيجابي في هذا المجال الحيوي، وصولاً إلى أن تكون رائدة في منطقة الشرق الاوسط كمختصة بالطاقة الكهربائية وجوانبها الفنية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.وأكد الرواشدة أن نجاحات سيجري الوطنية الأردنية جاءت نتيجة لتضافر الجهود بين الشركات والمؤسسات والجامعات الأعضاء في جمعية سيجري الوطنية الأردنية، ومواكبتها للأنشطة التي عملت على تعزيز دورها والنهوض برسالتها بما يخدم مصالح مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية بقطاع الطاقة الكهربائية وتصب في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف سيجري العالمية.ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر / المهندس عيد العساف إلى أن اللجنة قامت بالتحضيرات اللازمة كافة، لنجاح المؤتمر من جميع النواحي والمتضمنة إتاحة الفرصة المناسبة لتبادل المعرفة بين الخبراء المشاركين من الدول كافة، للتباحث في قضايا الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما عملت اللجنة التنظيمية على تهيئة كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف من خلال فعاليات علمية متنوعة تشمل، استضافة متحدثين رئيسيين دوليين في مجالات الطاقة وجلسات نقاشية تفاعلية وورشات عمل متخصصة في إدارة المخاطر وفي الطاقة النظيفة والمستدامة.كما بين العساف أن فعاليات المؤتمر يصاحبها معرض تقني بمشاركة عالمية من قبل مختلف الشركات العارضة بهدف عرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية في مجال الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الحلول التي تعنى بالتطور الرقمي.