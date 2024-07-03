مؤسس "ألجيبرا انتيلجنس" الريادية يحصد جائزة " مبتكر الطاقة 2024"

إبراهيم المبيضين

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في إنجاز جديد لبيئة ريادة الأعمال الأردنية والشباب الأردني، تمكن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ألجيبرا انتيلجنس" الناشئة المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة، أحمد الطوافشة من تسجيل إنجاز على مستوى إقليمي، عندما حصد مؤخرا جائزة "مبتكر الطاقة لعام 2024 " عن منطقة الشرق الأوسط من قبل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية.وحصل الطوافشة على هذه الجائزة الإقليمية تقديرا لجهوده، وتميز شركة " الجيبرا انتيلجنس" في مجال إدارة الطاقة والاستدامة وتطويع التقنيات الحديثة وخصوصا تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطاقة الذي يعد واحدا من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي والعالمي، ليضاف هذا الإنجاز إلى مجموعة إنجازات سابقة حققتها الشركة رغم عمرها القصير.وتأسست شركة " ألجيبرا انتيلجنس" في العام 2020 ، وهي شركة أردنية ناشئة لحلول مراقبة الطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات خلال السنوات الاربع الماضية والمبيعات والمشاريع في مجال إدارة الطاقة والذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة تشمل المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية. وعملت الشركة على تطوير حلول إدارة الطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استطاعت جذب استثمارات ساعدتها في تطوير منتجاتها وحلولها المتقدمة.إلى ذلك أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الطوافشة أهمية جائرة الابتكار في مجال الطاقة لأنها تكرم الأفراد أو المنظمات التي قدمت مساهمات ملحوظة في تطوير تقنيات الطاقة والاستدامة والكفاءة.وقال إن مثل هذا الفوز يسلط الضوء على جهود الشركة وإمكانيات مساهمتها في قيادة التغيير الإيجابي في قطاع الطاقة وإلهام الآخرين للابتكار في مجال الطاقة.ويشار إلى أن الجهة التي منحت الطوافشة هذه الجائزة هي "جمعية مهندسي الطاقة الأميركية" وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1977 وتضم نحو 18 ألف عضو يمثلون 100 دولة.إلى ذلك بين الطوافشة بأن شركة " ألجيبرا انتيلجنس" لدى تأسيسها قدمت حلا فريدا لقطاع الطاقة من خلال منتجها الأول وهو تطبيق " طاقتك" Taqtak، والذي يعتبر حلا شاملا وذكيا للطاقة حيث يتيح للمستخدمين من مصانع ومنشآت مراقبة الطاقة المتولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كذلك معدل استهلاكهم للكهرباء. ما يجعل أنظمة الطاقة أقل استهلاكاً، والخلايا الشمسية أكثر إنتاجا.وأضاف أن التطبيق يساعد في التنبؤ بمشكلات الصيانة، وتقليل التكاليف المحتملة، وزيادة عمر الأجهزة الكهربائية والخلايا الشمسية، فضلا عن توفير التطبيق مزايا الإخطارات الاستباقية، والصيانة التنبؤية، فضلا عن حلول إعداد التقارير.وأشار الطوافشة إلى أنه تم بناء التطبيق لضمان أن كل مصنع يستفيد إلى أقصى حد ممكن من الطاقة المُولدة، وذلك عبر تحسين أداء المصنع، والحفاظ على التوليد الأمثل، وتقليل تكلفة التشغيل.وأوضح أن الشركة في سياق تطورها ابتكرت تطبيقا يحمل اسم " دونفاي" المتخصص في تنظيم الصيانة والأعمال في المنشآت.وقال إن هذا التطبيق يوفر حلاً شاملاً لشتى عمليات الصيانة، حيث يمكن من خلاله تسهيل وتنظيم جميع أنشطة الصيانة وزيادة كفاءة العمل والإنتاجية، كما يعمل على توفير خطة شاملة لإدارة الأصول داخل المنشآت، ومتابعة محكمة لأوامر العمل وعمليات الصيانة.والريادي الأردني أحمد الطوافشة حاصل على ماجستير في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012 من "جامعة كاسل" في ألمانيا، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2009 من "معهد نيويورك للتكنولوجيا"، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2006 من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية".وخلال الأعوام السابقة تمكنت شركة " الجيبرا انتيلجنس" من تحقيق العديد من الإنجازات والجوائز محلياً وإقليمياً، حيث تم اختيارها لتكون إحدى الشركات المشاركة في برنامج "تقدم" في السعودية أحد أهم البرامج الريادية في المنطقة. كما تم كواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في مجال الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021.