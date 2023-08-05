مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية تظهر تصاعدا في معدلاتها منذ بداية 2023

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تظهر لغة الأرقام ان مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية في صعود مستمر منذ بداية 2023، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 بالمائة، مسجلة 3.415 مليون دينار.كما حققت أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مستويات غير مسبوقة، وبلغت 3.7 مليون زائر بارتفاع 51.3 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4 بالمائة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ووصل لنحو 2.450 مليار دينار.وخلال النصف الأول من العام الحالي، نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 47.6 بالمائة لتصل إلى 598 مليون دينار، بفعل تحسين مسارات الاستثمار وإدخال مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال بمقدمتها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.كما تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستسهم في توفير 3650 فرصة عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لنحو 1.2 مليار دولار، في تأكيد واضح أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزةيواصل الاقتصادي الوطني منذ بداية العام الحالي 2023، تجاوز الصعوبات وتحقيق التعافي وإثبات قدرته على تخطيها، وتحقيق النمو في مؤشراته الكلية.وتحتاج مرحلة التعافي التي تسير بها المملكة اليوم، إلى المزيد من التدعيم وتوفير ممكنات جديدة، لا سيما للقطاعات الاقتصادية الفرعية لضمان نهوض المؤشرات الجزئية للاقتصاد، واستمرار دوران عجلة الإنتاج والعمل لتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضي والحالي حقق نتائج إيجابية، حيث نمت الصادرات الوطنية من خلال العديد من الصناعات الرئيسية، لا سيما الغذائية والكيماوية والأسمدة والتعدينية والاستخراجية والأدوية والألبسة.وأكد وجود نمو ملفت للنظر بالاقتصاد الوطني ككل، وبخاصة بقطاع السياحة، حيث هناك توقعات إيجابية بشكل كبير بتجاوز أرقام عام 2019 خلال العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار، في ظل وجود سياسة وطنية داعمة أثبتت نجاحها وشجعت على تسيير خطوط طيران المنخفض التكاليف لمطارات المملكة.وشدد أبو حلتم على ضرورة توفير كل الممكنات والدعائم للاقتصاد الوطني لمواصلة نموه الإيجابي، من خلال العمل على موائمة السياسات الاقتصادية للدولة مع بعضها البعض، للتغلب على الكثير من العقبات والتي بمقدمتها ارتفاع كلف التمويل بشكل غير مسبوق الذي يحد من التوسع بالأعمال والنمو بالاستثمار.بدوره، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الاردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد علي القريوتي، أن الاقتصاد الوطني يتعافى، وترجم ذلك بأرقام ونسب نمو بعدة مجالات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بواقع 2.8 بالمائة بالتزامن مع تقديرات صندوق النقد الدولي وتوقعه بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 2.7 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يرتفع عام 2025 إلى 3 بالمائة.ولفت إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي والتي هي مرآة للاقتصاد حققت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.066 مليار دينار بعد الضريبة، ومن أصل 161 شركة أفصحت نتائجها حققت 106 شركات أرباح.وأشار إلى إن مؤشرات اقتصادية أخرى حققت نموا خلال العام الحالي ومنها المالي والزراعي والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات الاستخراجية والسياحة والصادرات الوطنية، إضافة إلى انخفاض العجز بالميزان التجاري ومعدل البطالة.وقال "الأردن استطاع أن يصل بصادراته لأكثر من 140 سوقا عالميا من أصل 198، وينتج ما يزيد على 1400 سلعة مختلفة، وبالرغم من وجود تذبذب بأسعار بعض السلع انخفاضا أو ارتفاعا، لكن استطاعت القطاعات الصناعية تعظيم تصدير الكميات ما زاد من عجلة الإنتاج من ناحية، وانتشار المنتجات الأردنية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.وتابع "الأردن اليوم يدخل مرحلة جديدة برؤية تحديث اقتصادي طموحة وبرنامج تنفيذي يحاكي الواقع وقانون بيئة استثمارية جديد وقانون شراكة بين القطاعين، ومنظومة لتحديث القطاع العام"، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في ثبات التشريعات وتحفيز الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.وقال "الأردن بقي صامدا وتحسنت تصنيفاته الائتمانية وتوقعات النمو الاقتصادي إيجابية وبشهادة المؤسسات الدولية والأهم أن المملكة استفادت من تحول العالم من المركزية الى اللامركزية واستطاع دخول الأسواق التي كانت سابقا معتمدة على نفسها وهذا ما تثبته نسب النمو في قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين والأدوية وتكنولوجيا المعلومات".من جهته، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أهمية النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، والتي طالت العديد من مؤشراته الكلية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي والسياحة والصادرات، مدعومة بكل الممكنات التي توفرها الدولة الأردنية.وأوضح أن متانة وقوة النظام المصرفي بالمملكة له أثر في تنمية الاستثمار، وشكل ثقة عند المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع بالمملكة، مشيدا بالدور الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.وأشار إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية كونه يشغل العديد من القطاعات الأخرى التجارية والخدمية، ويمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعمل على دعم التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل.وشدد سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على ضرورة العمل على تكثيف حملات الترويج في أسواق جديدة غير تقليدية وتخفيض كلف الطاقة بهدف تعزيز تنافسية المملكة ودعم الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية.من جهته، أشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إلى أن الاقتصاد الوطني شهد منذ بداية العام الحالي 2023، تحسناً ملحوظاً في الكثير من مؤشراته المهمة والأساسية سواء لجهة ارتفاع النمو خلال الربع الأول بنسبة 2.8 بالمائة، وتراجع معدل البطالة وزيادة أعداد الشركات المسجلة وانخفاض العجز بالميزان التجاري وزيادة بحجم الاستثمارات بقطاعات ذات قيمة مضافة.واكد ان عددا من القطاعات الاقتصادية المهمة التي اعتمدت رؤية التحديث الاقتصادي بإعدادها، حققت بالفعل مساهمة كبيرة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي منها السياحة والصناعة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتمويل.ولفت إلى أهمية إعادة تقييم أولويات العمل للأعوام (2023 – 2025) في ضوء ما تم تحقيقه من تحسن في الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتشاركية مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير الصناعات التحويلية في قطاع التعدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات واستغلال الفرص التصديرية القائمة بالعديد من القطاعات الصناعية.-(بترا- سيف الدين صوالحة)