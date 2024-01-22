مؤشر "البورصة" يرتفع 0.02 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2462.99 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 %.بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.662 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، العقارات، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة 1.13 %، 0.74 %، 0.66 %، 0.66 %، 0.33 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية 2.67 %، 1.25 %، 1.23 %، 0.89 %، 0.69 %، 0.63 %، 0.52 %، 0.26 %، 0.20 %، 0.09 %، 0.02 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.97 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.76 %، والركائز للاستثمار بنسبة 4.76 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 6.12 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 5.00 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.86 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.82 %، والمتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.65 %.