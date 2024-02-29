الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.02 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2467.25 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.432 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.00 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، العقارات، النقل 1.18 %، 1.14 %، 1.03 %، 1.02 %، 0.56 %، 0.37 %، 0.09 %، 0.07 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.57 %، 0.92 %، 0.74 %، 0.70 %، 0.29 %، 0.23 %، 0.04 %، 0.04 % على التوالي.
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