الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.05 %

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2382.33 نقطة، بنسبة 0.05 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.213 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.06 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 3.95 %، 1.23 %، 1.12 %، 0.57 %، 0.53 %، 0.45 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الفنادق والسياحة، التأمين، العقارات، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 0.92 %، 0.42 %، 0.37 %، 0.28 %، 0.13 %، 0.09 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.90 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.85 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.76 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.55 %، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.44 %.
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