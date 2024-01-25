مؤشر البورصة يرتفع 0.05 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.35 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.799 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية 2.70 %، 2.01 %، 1.34 %، 0.78 %، 0.74 %، 0.72 %، 0.52 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، البنوك 1.27 %، 0.80 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.50 %، 0.31 %، 0.18 %، 0.03 % على التوالي.