الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.05 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.35 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.799 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية 2.70 %، 2.01 %، 1.34 %، 0.78 %، 0.74 %، 0.72 %، 0.52 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، البنوك 1.27 %، 0.80 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.50 %، 0.31 %، 0.18 %، 0.03 % على التوالي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

شركس: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي

منذ14 ساعة
ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)

وصول باخرة ديزل للمملكة عبر "باب المندب"

منذ14 ساعة
سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي - (أرشيفية)

42 % زيادة سياح مادبا خلال 2023

منذ14 ساعة
البنك العربي

لتبلغ 829.6 مليون دولار.. أرباح مجموعة "العربي" ترتفع 52 %

منذ14 ساعة
السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ15 ساعة
1706188979184682600

لا مخاوف على سلاسل التوريد في ظل وجود حلول متعددة

26 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 