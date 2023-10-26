الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.07

البورصة
بورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 2414.19 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.899 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.08 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، العقارات، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة 2.82 %، %2.40، 0.88 %، 0.66 %، 0.31 %، 0.15 %، %0.13  على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، النقل، الأغذية والمشروبات 2.08 %، 1.27 %، 0.54 %، 0.30 %، 0.24 %، 0.17 %، 0.13 %، %0.13، 0.05 %، 0.03 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بنسبة %4.62، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة بنسبة 4.08 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة %3.64، أمواج العقارية بنسبة 3.33 %، والركائز للاستثمار بنسبة 3.13 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة %4.11، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة %4.08، العبور للشحن والنقل بنسبة %3.70 ، ودار الغذاء بنسبة 2.86%.
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