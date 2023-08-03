مؤشر "البورصة" يرتفع %0.1

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عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2437.02 نقطة، بارتفاع نسبته 0.1 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1،809 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.83، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، العقارات، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، التأمين، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع %1.66، %1.00، 0.70 %، 0.46 %، 0.46 %، 0.28 %، 0.12 %، 0.06 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، البنوك، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة 1.34 %، 0.27 %، 0.17 %، 0.14 %، 0.01 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فهي العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.25 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.25 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.55 %، حديد الأردن بنسبة 4.55 %، وتطوير العقارات بنسبة 4.35 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فهي الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 4.90 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.84 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة %4.79، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.65 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.55 %.