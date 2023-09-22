الجمعة 22 أيلول 2023
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مؤشر البورصة يرتفع %0.13 في أسبوع

مستثمرون في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
مستثمرون في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2410.2 نقطة مقارنة مع 2407.1 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.13 %. 
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 17/09 – 21/09 حوالي 3.6 مليون دينار مقارنة مع 4.0 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 10.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع حوالي 18.0 مليون دينار مقارنة مع 20.1 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 18.8 مليون سهم، نفذت من خلال 11991 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.35 مليون دينار وبنسبة 40.88 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 6.70 مليون دينـار وبنسبـة 37.25 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.93 مليون دينار وبنسبة 21.87 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.31 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 57 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 41 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.73 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.25 %، الأردن الأولى للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.54 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.64 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.80 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.45 %، التحديث للاستثمارات العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.82 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، والاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.88 %.اضافة اعلان
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