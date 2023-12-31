الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.14 %

البورصة
البورصة
عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2431.21 نقطة، بارتفاع نسبته 0.14 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3.367 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.43 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، النقل، التأمين، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات
3.36 %، 1.27 %، 1.13 %، 0.96 %، 0.62 %،
0.43 %، 0.35 %، 0.29 %، 0.20 %، 0.20 %،
0.19 %، 0.07 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.73 %، 0.62 %، 0.58 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي 7.69 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 6.81 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.96 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 5.00 %، الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 4.88 %، المقايضة للنقل والاستثمار 4.35 %، مستشفى ابن الهيثم 4.17 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.64 %.
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