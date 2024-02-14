مؤشر البورصة يرتفع 0.14%

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.14 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2.518 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، التأمين، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة 3.64 %، 0.93 %، %0.91، 0.82 %، 0.46 %، 0.35 %، %0.34، 0.30 %، 0.26 %، 0.14 %، %0.06 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، البنوك 3.06 %، 1.80 %، %0.47، 0.45 %، 0.20 %، 0.08 %، %0.07 على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 5.00 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.48 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.41 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الضمان للاستثمار بنسبة 52.63 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة (7.14 %)، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة 4.94 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة4.83 %، ونوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.76 %.