مؤشر البورصة يرتفع 0.14 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2472.31 نقطة، بارتفاع نسبته 0.14 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.704 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.09 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية 3.23 %، 1.89 %، 1.14 %، 0.97 %، 0.40 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.16 %، 0.10 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، البنوك 0.90 %، 0.47 %، 0.46 %، 0.16 %، 0.04 % على التوالي.