الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.15 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2385.59 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1.857 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، التأمين، البنوك، الخدمات التجارية 2.24 %، 1.53 %،
0.51 %، 0.28 %، 0.24 %، 0.19 %،
0.05 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والإتصالات، النقل، التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الفنادق والسياحة 1.44 %،
1.28 %، 1.14 %، 0.55 %، 0.27 %،
0.26 %، 0.23 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.85 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.65 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.05 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 3.45 %، والإحداثيات العقارية بنسبة 3.03 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة
 6.54 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة
 4.55 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.85 %، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة 3.85 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.70 %.
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