مؤشر "البورصة" يرتفع 0.15 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2467.50 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.661 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.12 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، العقارات، البنوك، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الطاقة والمنافع 2.67 %، 0.64 %، 0.31 %،0.17 %، 0.16 %، 0.15 %، 0.02 %، %0.01 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، النقل، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.86 %، 0.74 %، 0.59 %، %0.17 ، 0.11 %، 0.06 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 5.00 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.88 %، حديد الأردن بنسبة 4.76 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.48 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.35 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.85 %، الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد بنسبة 4.55 %، المقايضة للنقل والاستثماربنسبة 4.55 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.46 %، والأولى للتمويل بنسبة 3.85 %.