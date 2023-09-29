الجمعة 29 أيلول 2023
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مؤشر البورصة يرتفع %0.16 في أسبوع

بورصة عمان - (أرشيفية)
مؤشر البورصة يرتفع %0.16 في أسبوع
عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2414.0 نقطة مقارنة مع 2410.2 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.16 %. اضافة اعلان
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 24/09 – 28/09 حوالي 5.8 مليون دينار مقارنة مع 3.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 61.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 23.2 مليون دينار مقارنة مع 18.0 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 21.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11377 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.54 مليون دينار وبنسبة 36.85 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.95 مليون دينـار وبنسبـة 34.31 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.68 مليون دينار وبنسبة 28.84 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.8، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.45 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي البتراء للتعليم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.76 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.96 %، والثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.38 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعات الالمنيوم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.00 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.17 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.92 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.60 %، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.40 %.
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