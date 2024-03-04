الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.18

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2468.90 نقطة، بارتفاع نسبته 0.18 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.593 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً
 في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، البنوك، التكنولوجيا والاتصالات 
1.92 %، 1.18 %، 0.64 %، 0.33 %، 0.30 %، 
0.28 %، 0.27 %، 0.15 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.53 %، 0.46 %، 0.28 %،
0.28 %، 0.25 %، 0.18 %، 0.12 %، 
0.06 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، حديد الأردن بنسبة 5.26 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 
5.00 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، وسنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.96 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.92 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.87 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.69 %، أمواج العقارية بنسبة 4.55 %، والأردنية للإدارة والاستشارات بنسبة 4.47 %.
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