الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.19

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2477.60 نقطة، بارتفاع نسبته 0.19 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.478 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.20 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، البنوك، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية 2.50 %، 2.07 %، 1.48 %، 0.37 %، 0.37 %، 0.30 %، 0.17 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي.
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