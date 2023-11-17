الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.22 في أسبوع

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان - _ - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2394.2 نقطة مقارنة مع 2388.9 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.22 %. اضافة اعلان
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 12/11 – 16/11 حوالي (2.5) مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 11.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الحالي حوالي 12.6 مليون دينار مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي، فقد بلغ 12.3 مليون سهم، نفذت من خلال 9945 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 5.64 مليون دينار وبنسبة 44.68 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.49 مليون دينـار وبنسبـة  35.52 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.50 مليون دينار وبنسبة 19.79 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.38 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.08 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الحالي  والبالغ عددها 123 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الأسبوع الماضي فهي التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 24.47 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.08 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %14.56، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.50 %، ونوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.39 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتطوير والاستثمار المالي، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.57 %، العربية للمشاريع الاستثمارية، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.32 %، سُرى للتنمية والاستثمار، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.32 %، زارة للاستثمار القابضة، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %6.78، والوطنية لصناعة الصلب، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 5.43 %.
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