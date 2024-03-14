مؤشر البورصة يرتفع 0.22 %

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عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2499.76 نقطة، بارتفاع نسبته 0.22 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1.697 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.53 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، البنوك، الصناعات الكيماوية، العقارات، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 2.04 %،0.86 %، 0.61 %، 0.43 %، 0.20 %، 0.16 %،0.16 %، 0.07 %، 0.07 %، 0.06 %،0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والإتصالات0.22 %، 0.21 %، 0.10 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.97 %، أمواج العقارية بنسبة 4.76 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.85 %، الضمان للاستثمار بنسبة 3.77 %، وسُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 3.75 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.84 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.71 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة4.65 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 3.08 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 2.94 %.