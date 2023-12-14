الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.25 %

البورصة
البورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2400.49 نقطة، بارتفاع نسبته 0.25 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.399 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و15 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.26 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.20 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع العقارات، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية 0.91 %، 0.79 %، 0.62 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.27 %، 0.26 %، 0.24 %،  0.21 %، 0.20 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية 1.53 %، 1.15 %، 0.12 % على التوالي.

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