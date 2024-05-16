الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.3 %

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2393.68 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.863 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 51 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة
0.52 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.38 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، التأمين، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، 4.26 %، 2.70 %، 1.78 %، 1.04 %،
0.93 %، 0.78 %، 0.69 %، 0.65 %،
0.51 %، 0.49 %، 0.35 %، 0.14 %،
0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات 0.90 %، 0.75 %، 0.67 %، 0.49 %، 0.23 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، حديد الأردن بنسبة 5.56 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة
5.43 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة
5.00 %، والموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 5.00 %، الضمان للاستثمار بنسبة 4.88 %، مستشفى ابن الهيثم بنسبة 4.35 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.32 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.00 %.
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