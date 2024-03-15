الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.33 في أسبوع

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2499.8 نقطة مقارنة مع 2491.5 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.33%.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة حوالي 3.7 مليون دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 25.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 18.4 مليون دينار مقارنة مع 24.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 12.6 مليون سهم، نفذت من خلال 9503 عقود.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.86 مليون دينار وبنسبة 58.88 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 4.22 مليون دينـار وبنسبـة 22.89 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.36 مليون دينار وبنسبة 18.23 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.5 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.77 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 44 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 39 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي نوبار للتجارة والاستثمار والضمان للاستثمار ومستشفى ابن الهيثم وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة ودار الغذاء.اضافة اعلان
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