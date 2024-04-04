مؤشر "البورصة" يرتفع 0.38%

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2442.02 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.052 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.23 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، النقل، البنوك 2.70 %،1.51 %، 1.38 %، 1.02 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.20 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، التأمين، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات 5.22 %، 4.88%، 0.92 %، 0.62 %، 0.38 %، 0.36 %، 0.24 %، 0.04 %على التوالي.