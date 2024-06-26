 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.38 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2407.89 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.098 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.95 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.30 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، البنوك، العقارات، الخدمات التعليمية 2.81 %، 2.04 %، 1.18 %، 0.46 %، 0.41 %، 0.41 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.21 %، 0.16 %، 0.07 % على التوالي.
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