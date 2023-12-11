الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.39 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2394.85 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1.291 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 78 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.64 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، النقل، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، التأمين 2.19 %، 1.28 %،
0.75 %، 0.17 %، 0.15 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات 0.58 %، 0.56 %، 0.53 %،
 0.50 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 7.00 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 5.00 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.76 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 3.03 %، والمستقبل العربية للاستثمار بنسبة 2.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التأمين العربية - الأردن بنسبة 5.00 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.62 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.35 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.35 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.85 %.
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