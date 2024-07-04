مؤشر البورصة يرتفع 0.39 %

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.05 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.509 عقداً. اضافة اعلان

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و18 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.56 %، 2.54 %، 1.12 %، 0.71 %، 0.65 %، 0.43 %، 0.41 %، 0.26 %، 0.14 %، 0.13 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية 4.10 %، 2.94 %، 2.64 %، 1.76 %، 0.65 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الإسراء للتعليم والاستثمار بنسبة 7.14 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.88 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 5.63 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.94 %، والأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.76 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاسواق الحرة الاردنية بنسبة 6.49 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.76 %، عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.71 %، المجموعة العربية الاردنية للتأمين بنسبة 4.71 %، وزارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.65 %.

