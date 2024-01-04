مؤشر "البورصة" يرتفع 0.43%

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2452.39 نقطة، بارتفاع نسبته 0.43 %.بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.0 مليون سهم، نفذت من خلال 3.061 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 50 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.48 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.28 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية %3.80، 2.65 %، 2.03 %، 1.72 %، %1.65، %0.92 ، 0.75 %، 0.54 %، 0.52 %، 0.41، 0.27 %، %0.21 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، العقارات، التأمين 1.97 %، 1.28 %، 0.45 %، 0.23 %، 0.07 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 6.80 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.97 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي العبور للشحن والنقل بنسبة %4.94 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.92 %، الآلبان الأردنية بنسبة 4.83، المجموعة العربية الأردنية للتأمين بنسبة %4.65، والعقارية الأردنية للتنمية بنسبة 3.64%.