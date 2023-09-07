مؤشر البورصة يرتفع 0.44 %

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عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2411.01 نقطة، بارتفاع نسبته0.44 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.259 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و12 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.70 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.33 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، العقارات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والإتصالات4.26 %، 1.79 %، 1.39 %، 1.26 %،0.95 %، 0.87 %، 0.84 %، 0.49 %،0.32 %، 0.32 %، 0.31 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية 2.34 %، 0.25 %، 0.10 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة6.15 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.93 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.76 %، والاتحاد للاستثمارات الماليةبنسبة 4.55 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاردن الدولية للتأمين بنسبة 3.70 %، مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 2.86 %، الركائز للاستثمار بنسبة 2.70 %، الأولى للتمويل بنسبة 1.82 %، والديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 1.72 %.