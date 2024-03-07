الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2491.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.48 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.636 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.74 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.24 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات 1.79 %، 1.37 %، 1.36 %، 0.92 %، 0.86 %، 0.84 %، 0.47 %، 0.44 %، 0.41 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات التجارية 1.33 %، 1.13 %، 1.00 %، 0.72 %، 0.68 %، 0.40 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 5.19 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.81 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.69 %، ودار الغذاء بنسبة 4.55 % 
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.00 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.98 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.26 %، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.81 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شركة الكهرباء الوطنية

%13 انخفاض الفاقد في شبكة الكهرباء الوطنية العام الماضي

منذ 15 دقيقة
تعبيرية

258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

منذ 16 دقيقة
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

منذ 20 دقيقة
"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

منذ 21 دقيقة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

تقدم بطيء للأردن على مؤشر الحرية الاقتصادية

منذ24 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

"تطوير الصناعة" يستهدف دعم 340 منشأة بجولته الثانية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 