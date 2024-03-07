مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2491.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.48 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.636 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.74 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.24 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات 1.79 %، 1.37 %، 1.36 %، 0.92 %، 0.86 %، 0.84 %، 0.47 %، 0.44 %، 0.41 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات التجارية 1.33 %، 1.13 %، 1.00 %، 0.72 %، 0.68 %، 0.40 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 5.19 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.81 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.69 %، ودار الغذاء بنسبة 4.55 %أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.00 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.98 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.26 %، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.81 %.