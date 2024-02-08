الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع 0.53%

مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2483.55 نقطة، بارتفاع نسبته 0.53 %.
بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.059 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.71 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، النقل، الصناعات الكهربائية، التأمين، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، العقارات 2.34 %، 1.90 %، 1.68 %، 1.58 %،  0.91 %، 0.88 %، 0.63 %، 0.59 %، 0.53 %، 0.12 %، 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والإتصالات، الفنادق والسياحة 5.00 %، 1.29 %،  0.68 %، 0.66 %، 0.36 %، 0.12 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأولى للتأمين بنسبة 6.58 %، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 5.79 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.90 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.55 %، ومجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.44 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.67 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.00 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 4.82 %، وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.62 %.
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