 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.53

البورصة
البورصة
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2432.41 نقطة، بارتفاع نسبته 0.53 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.981 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.89 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.65 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.33 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الصناعات الكيماوية، العقارات %1.83، 1.15 %، 1.15 %، 1.12 %، 1.08 %، 0.40 %، %0.39 ، 0.25 %، 0.25 %، 0.23 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية 0.93 %.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، البنك الاستثماري بنسبة %5.00، التأمين الأردنية بنسبة 4.24 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.17 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 3.80 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.26 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.35 %، المستقبل العربية للاستثمار بنسبة 2.86 %، رم للوساطة المالية بنسبة 2.63 %، والوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 2.53 %.
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