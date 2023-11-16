مؤشر "البورصة" يرتفع 0.56 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2394.20 نقطة، بارتفاع نسبته 0.56 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.297 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و12 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.80 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.48 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.30 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، النقل، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 2.43 %، 2.04 %، 1.74 %، 1.70 %، 1.13 %، 0.72 %، 0.58 %، 0.51 %، 0.36 %، 0.23 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.01 %، 0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي 7.69 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 5.00 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 5.00 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 4.84 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.84 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.70 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.40 %، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة 1.96 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية 1.85 %، والمتكاملة للنقل المتعدد 1.79 %.