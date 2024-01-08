الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.82 %

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2484.09 نقطة، بارتفاع نسبته 0.82 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3.207 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.08 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.47 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 1.97 %، 1.60 %، 1.33 %، 1.19 %، 1.12 %، 0.97 %،
0.88 %، 0.75 %، 0.53 %، 0.23 %، 0.21 %،
0.19 %، 0.17 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، العقارات 1.08 %، 0.15 %، 0.12 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.67 %، فيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 6.43 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 5.00 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 5.00 %، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.88 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.98 %، عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.23 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.04 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 3.75 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 3.57 %.
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